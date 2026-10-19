У Валенсији проглашен црвени метео аларм: Олуја Адам однијела два живота

Аутор:АТВ редакција
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Систем аутономне самоуправе Валенсије (Генералитет) прогласио је данас црвени метео-аларм због олује Адам, пренијели су данас шпански медији.
Пролазак олује Адам кроз Шпанију овог викенда однио је два људска живота и наставља да изазива инциденте и поплаве у Средоземном мору и на Балеарским острвима, преноси РТВЕ.
Данас је дошло до великих поплава у Оливи гдје су спасилачке акције у току, а становницима је затражено или да остану у кућама или да се евакуишу.
Поплаве су пријављене и у Гандији и Денији, а државна метеоролошка агенција предвиђа да ће се нестабилна ситуација данас наставити и на Балеарским острвима са олујама веома јаког или бујичног интензитета.
Војна јединица за ванредне ситуације (УМЕ) придружила се службама за ванредне ситуације у реаговању на упозорења о поплавама у граду Олива и на Балеарским острвима.
Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town.
Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says some homes can now only be reached by air. https://t.co/OiQXO0lQiD— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 19, 2026
Делегат владе у Валенсијанској заједници Пилар Бернабе упозорила је да је шест општина дуж обале, од југа Гандије до Оливе, одсјечено и непроходно због бујичних киша које је донијела олуја Адам.
За скоро 81.000 ученика у провинцији Валенсија настава је обустављена, као и за приближно 22.000 њих у провинцији Аликанте, посебно у градовима који су јако погођени кишама као што су Денија, Пего, Шабија и Калпе, између осталих.
Шпански премијер Педро Санчез објавио је поруку на друштвеним мрежама позивајући становнике погођених подручја да избјегавају путовања и остану на вишим спратовима зграда, преноси дневник "Паис".
🔴 #Espagne | 2 jours de pluies intenses et persistantes sont attendus aujourd’hui et demain dans la Communauté valencienne. Plusieurs localités sont déjà touchées par des inondations, comme ici à Pego, au sud de #Valence.
#Valencia #Dana https://t.co/caMBXC92g6— Flav BL (@flav_BL75) October 18, 2026
- Будите изузетно опрезни, посебно на јужној обали Валенсије и на сјеверу Аликантеа. Спасилачке операције су у току у тешко доступним подручјима - написао је Санчез, који је ситуацију у Валенсијској заједници описао као "веома компликовану", преноси Танјуг.
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