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У Валенсији проглашен црвени метео аларм: Олуја Адам однијела два живота

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19.10.2026 11:33

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Поплава у Валенсији
Фото: Društevna mreža X/Volcaholic

Систем аутономне самоуправе Валенсије (Генералитет) прогласио је данас црвени метео-аларм због олује Адам, пренијели су данас шпански медији.

Пролазак олује Адам кроз Шпанију овог викенда однио је два људска живота и наставља да изазива инциденте и поплаве у Средоземном мору и на Балеарским острвима, преноси РТВЕ.

Данас је дошло до великих поплава у Оливи гдје су спасилачке акције у току, а становницима је затражено или да остану у кућама или да се евакуишу.

Поплаве су пријављене и у Гандији и Денији, а државна метеоролошка агенција предвиђа да ће се нестабилна ситуација данас наставити и на Балеарским острвима са олујама веома јаког или бујичног интензитета.

Војна јединица за ванредне ситуације (УМЕ) придружила се службама за ванредне ситуације у реаговању на упозорења о поплавама у граду Олива и на Балеарским острвима.

Делегат владе у Валенсијанској заједници Пилар Бернабе упозорила је да је шест општина дуж обале, од југа Гандије до Оливе, одсјечено и непроходно због бујичних киша које је донијела олуја Адам.

За скоро 81.000 ученика у провинцији Валенсија настава је обустављена, као и за приближно 22.000 њих у провинцији Аликанте, посебно у градовима који су јако погођени кишама као што су Денија, Пего, Шабија и Калпе, између осталих.

Шпански премијер Педро Санчез објавио је поруку на друштвеним мрежама позивајући становнике погођених подручја да избјегавају путовања и остану на вишим спратовима зграда, преноси дневник "Паис".

- Будите изузетно опрезни, посебно на јужној обали Валенсије и на сјеверу Аликантеа. Спасилачке операције су у току у тешко доступним подручјима - написао је Санчез, који је ситуацију у Валенсијској заједници описао као "веома компликовану", преноси Танјуг.

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Тагови :

Шпанија

Валенсија

метеоаларм

црвени метеоаларм

Олуја

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