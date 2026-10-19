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Ритер: Зеленски направио кобну грешку

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19.10.2026 09:56

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Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Владимир Зеленски направио је велику грешку тиме што је ушао у сукоб са предсједником САД Доналдом Трампом, изјавио је пензионисани амерички обавјештајац Скот Ритер на Јутјуб каналу „Judging Freedom“.

„То је била кобна грешка Владимира Зеленског — да се обруши на врховног команданта. Нарочито на некога као што је Доналд Трамп“, рекао је Ритер.

Према његовим ријечима, амерички лидер сада може да изврши још већи притисак на Зеленског, који се нашао у безизлазној ситуацији.

„Зеленски је себе учинио лаком метом. Он није баш у добром положају“, закључио је Ритер.

Раније су медији писали да ће критике које лидер кијевског режима упућује актуелном америчком предсједнику довести до погоршања ситуације на бојном пољу по Украјину.

Зеленски се у интервјуу за „Блумберг“ пожалио да Вашингтон, на челу са Трампом, наводно покушава да гурне Украјину ка капитулацији. Амерички лидер касније је рекао да Зеленски не жели, а можда никада није ни желио, крај сукоба у Украјини.

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Тагови :

Владимир Зеленски

Доналд Трамп

Владимир Путин

Украјина

Русија

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