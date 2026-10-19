Станивуковић искористио ватрогасце за промотивни снимак: "Киша да кадрови изгледају драматичније"

Аутор:АТВ редакција
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Избори су прошли, али чини се "шоу мора ићи даље", бар када је у питању градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Наиме, лидер ПСС-а снимао је у суботу, 17. октобра, видео на Централом спомен обиљежју погинулим борцима, а асистирали су му бањалучки ватрогасци. Ону су, како се види на снимку који су сами објавили, а потом обрисали, ватрогасним цријевом правили вјештачку кишу како би кадрови изгледали драматичније.
На снимку се види Станивуковић како у тамној јакни и фармеркама хода између освијетљених бијелих стубова споменика. За њим иде сниматељ, а поред је асистент с великим рефлектором.
У наредним кадровима ватрогасац у униформи стоји поред траве, а иза њега се изнад трга извија млаз воде из ватрогасног цријева и пада као киша. Чланови екипе с рефлектором трче кроз воду за градоначелником, а на крају снимка ватрогасац хода мокром стазом и држи цријево.
У извјештају који је бригада објавила уз видео ово снимање води се као "асистенција Градској управи" на Тргу палих бораца, од 16.30 до 20 сати.
Убрзо, обрисали су комплетну објаву од тог дана.
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