У Бањалуци конференција за новинаре руководства Српске

Аутор:АТВ редакција
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Руководство Републике Српске одржаће данас у Бањалуци конференцију за новинаре, најављено је из Кабинета предсједника Српске.
Конференција за новинаре биће одржана са почетком у 12.45 часова у Палати Републике, преноси Срна.
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