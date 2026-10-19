У Бањалуци конференција за новинаре руководства Српске

Фото: ATV

Руководство Републике Српске одржаће данас у Бањалуци конференцију за новинаре, најављено је из Кабинета предсједника Српске.

Конференција за новинаре биће одржана са почетком у 12.45 часова у Палати Републике, преноси Срна.

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