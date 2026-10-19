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У Бањалуци конференција за новинаре руководства Српске

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19.10.2026 11:56

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Палата Републике (некада зграда Хипотекарне банке) је званично сједиште предсједника Републике Српске. Налази се у улици Бана Милосављевића 4, у Бањој Луци.
Фото: ATV

Руководство Републике Српске одржаће данас у Бањалуци конференцију за новинаре, најављено је из Кабинета предсједника Српске.

Конференција за новинаре биће одржана са почетком у 12.45 часова у Палати Републике, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Палата Републике Српске

Конференција

кабинет предсједника

конференција за медије

саопштење

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