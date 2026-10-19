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Балукчић повећао предност

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19.10.2026 10:44

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Кандидат ХДЗ-а 1990 Игор Балукчић
Фото: Srna

Кандидат ХДЗ-а 1990 Игор Балукчић са освојена 3.202 гласа води у трци за потпредсједника Републике Српске из реда хрватског народа.

Кандидат СДП-а Иван Бегић је иза њега са освојених 2.848 гласова.

Када је ријеч о потпредсједнику Републике Српске из реда бошњачког народа, у предности је Рамиз Салкић са освојих 11.496 гласова, док Ћамил Дураковић има 7.513 гласа, преноси Срна.

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Тагови :

Игор Балукчић

Иван Бегић

потпредсједник Републике Српске

избори

ЦИК БиХ

Рамиз Салкић

Ћамил Дураковић

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