Балукчић повећао предност

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат ХДЗ-а 1990 Игор Балукчић са освојена 3.202 гласа води у трци за потпредсједника Републике Српске из реда хрватског народа.
Кандидат СДП-а Иван Бегић је иза њега са освојених 2.848 гласова.
Када је ријеч о потпредсједнику Републике Српске из реда бошњачког народа, у предности је Рамиз Салкић са освојих 11.496 гласова, док Ћамил Дураковић има 7.513 гласа, преноси Срна.
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