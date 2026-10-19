Викторијини анђели поново на писти: Један детаљ одушевио публику, други изазвао лавину критика

Аутор:АТВ редакција
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Најпознатија модна ревија доњег веша на свијету, Victoria’s Secret Fashion Show, одржана је у Лос Анђелесу, уз наступе музичких звијезда, познатих манекенки и Кајли Џенер у грудњаку вриједном 50 милиона долара.
Најпознатија модна ревија доњег веша на свијету поново је окупила славне манекенке, музичке звијезде и бројне познате личности. Ревија Victoria’s Secret Fashion Show одржана је у недјељу увече, 18. октобра, у Лос Анђелесу, а овогодишње издање обиљежили су повратак препознатљивих „анђела“, спектакуларна крила, музички наступи и појављивање Кајли Џенер у чувеном Fantasy Bra грудњаку, чија се вриједност процјењује на 50 милиона долара.
Ипак, док су поједини изгледи одушевили љубитеље моде, на друштвеним мрежама појавиле су се и критике на рачун костима, крила и избора звијезде која је добила једну од најпрестижнијих улога на ревији.
Један од најзапаженијих тренутака вечери био је излазак Беле Хадид, која је отворила ревију у зеленој комбинацији инспирисаној прољећем. Посебну пажњу привукла су њена крила украшена цвјетним мотивима, која су употпунила цијели изглед.
#DeDiversión | La californiana Bella Hadid fue la encargada de abrir la glamurosa pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, marcando el inicio de una noche llena de brillo y sensualidad. https://t.co/KPKLRh3Jc3— Diario El Salvador (@elsalvador) October 19, 2026
Њена сестра Гиги Хадид такође је прошетала пистом, а појавиле су се и неке од најпознатијих манекенки које се годинама повезују са брендом, међу њима Адријана Лима, Алесандра Амбросио, Кендис Свонепол и Елса Хоск.
#DeDiversión | Los ángeles de Victoria’s Secret volvieron a agitar sus alas ante los ojos del mundo con un espectáculo lleno de glamour, moda y música que reunió a algunas de las modelos más reconocidas de sus pasarelas, como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, además de contar con la participación sorpresa de Kylie Jenner. Fotos: AFP— Diario El Salvador (@elsalvador) October 19, 2026
Посебно се издвојила и Анок Јаи, која је носила ефектну креацију у облику великог цвијета, док су различити модели крила и шарене комбинације доњег веша пратили концепт ревије посвећен годишњим добима.
Овогодишњи догађај одржан је у студијском комплексу Sony Pictures у Калифорнији, а повратак у Лос Анђелес представљао је промјену у односу на претходна издања, која су годинама била снажно повезана са Њујорком.
Један од највећих тренутака вечери била је појава Кајли Џенер, која је први пут прошетала пистом ревије Victoria’s Secret. За њен деби одабран је чувени Fantasy Bra, украшен дијамантима и повезан са накитом кућом Jacob & Co.
Вриједност овог комада процјењује се на 50 милиона долара, а његов повратак посебно је значајан јер Fantasy Bra није био дио ревије од 2018. године.
Међутим, избор Кајли Џенер изазвао је и подијељене реакције. Док су једни поздравили њен деби и спектакуларни комад накита, други су сматрали да је ова привилегија требало да припадне некој од манекенки које су годинама градиле имиџ бренда.
На друштвеним мрежама појавили су се коментари о томе да су искусни „анђели“ заслужили прилику да носе најпознатији грудњак ревије, умјесто познате ријалити звијезде и предузетнице.
Овогодишњи музички програм обиљежиле су женске извођачице, које су наступале у складу са различитим тематским цјелинама ревије.
На сцени су се појавиле:
- Меган Моројн – кантри пјевачица која је привукла пажњу ружичастом комбинацијом и великим крилима.
- Тејт Мекреј – наступила је у црвеној корсетној комбинацији, а у једном тренутку дијелила је писту са Гиги Хадид.
- Kетси – дјевојачка група извела је пјесму „Pinky Up“ током сегмента посвећеног линији PINK.
- Меган Д Сталион – наступила је у футуристичком сребрном издању са металик крилима, изводећи и пјесму „Body“.
Ипак, наступи нису прошли без критика. Поједини гледаоци сматрали су да су Меган Мороун и чланице групе Kетси понекад биле постављене тако да ометају поглед на манекенке које су ходале пистом.
То је изазвало расправу о томе да ли музички наступи треба да буду у другом плану или да равноправно дијеле пажњу са модним дијелом програма.
Иако су велика крила један од најпрепознатљивијих симбола Victoria’s Secret ревије, управо су она била међу главним метама критика након овогодишњег догађаја.
Поједини гледаоци сматрали су да су одређени костими изгледали јефтиније у поређењу са ранијим издањима, када су раскошни детаљи, драго камење и сложене конструкције крила били један од главних адута бренда.
Посебно су се коментарисали поједини додаци, као и изглед Алесандре Амбросио, чији су дијелови костима неки корисници друштвених мрежа упоређивали са капом за туширање или чаршавом.
candice swanepoel walks for the 2026 victoria’s secret fashion show https://t.co/bwYA6XBhF1— ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 18, 2026
Критике су се односиле и на стилизацију сегмента PINK, у којем су поједини гледаоци сматрали да је било превише слојева, мрежастих материјала и додатака.
С друге стране, нису сви били незадовољни. Поједини изгледи, укључујући крила Тејт Мекреј и одређене златне комбинације, добили су похвале, што показује да су реакције публике биле подијељене, а не искључиво негативне.
Креативни директор Адам Селман осмислио је овогодишњу ревију око прољећа, љета, јесени и зиме, уз два различита зимска сегмента. Цветни мотиви, пахуље и металик детаљи пратили су концепт.
Посљедњи пут прије овогодишње ревије овај чувени комад био је представљен 2018. године, када га је носила Елса Хоск. Овог пута у њему се појавила Кајли Џенер.
Kylie Jenner wore the Victoria's Secret Fantasy Bra worth $50 million
The bra features 4,410 diamonds and took more than 1,000 hours to create
The bra is now the most valuable Fantasy Bra ever made https://t.co/wjCgdA7CcT— Complex Style (@ComplexStyle) October 19, 2026
Манекенка је ревију Victoria’s Secret први пут прошетала 2016. године, а на писту се вратила 2024. и 2025. године. Овогодишњи излазак био јој је четврти на овој ревији.
Иако је Victoria’s Secret Fashion Show током година одржаван у различитим градовима, укључујући Лондон, Париз и Шангај, Њујорк је дуго био његов главни дом. Овогодишње издање у Лос Анђелесу донијело је промјену амбијента.
Victoria’s Secret је посљедњих година покушао да промијени имиџ и одговори на раније критике због промовисања недостижних стандарда љепоте. Повратком ревије 2024. године, након паузе од шест година, бренд је настојао да споји препознатљиви гламур са разноврснијим избором манекенки.
И овогодишње издање показало је колико је тешко задовољити публику која од ревије очекује истовремено спектакл, врхунску моду и нешто ново.
Док једни поздрављају повратак великих крила и познатих лица, други сматрају да бренд још тражи праву мјеру између некадашњег луксуза и новог правца.
Једно је сигурно, ревија је и ове године изазвала бројне реакције, а расправа о томе да ли су костими испунили очекивања показује да Victoria’s Secret и даље има снажан утицај на свијет популарне културе и моде.
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