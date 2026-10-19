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"Нема продаје Електропривреде Српске"

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19.10.2026 13:14

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"Нема продаје Електропривреде Српске"
Фото: Srna

До продаје и приватизације Електропривреде Републике Српске, неће доћи, поручио је данас у Бањалуци на конференцији за новинаре Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.

„Јако је значајно да смо имали овакав састанак, на оваквом нивоу, а која је оперативан и политички и јако је значајно да јавност разумије овај тренутак и да разумије карактер овог састанка и мјере, које су усаглашене. Оно што још једном из угла нас, који смо у оперативи треба да нагласимо како бисмо разбили шпекулације претходних дана, а то је да нема продаје електропривреде и нема приватизације никакве“, рекао је Ђокић.

Ни у једном дијелу нема продаје, када је ријеч о Електропривреди те је циљ Републике Српске да у што веће дијелу, односно максимални утицај у будућности на овај сектор и да га сачува.

„Остајемо опредијељени да смо улагањем великих средстава у стварање предуслова да Угљевик може да дође у ситуацију да након ријешених експропријација има ријешене довољне количине угља у наредном периоду. Ми смо то завршити и изложили са великим финансијским обавезама, али смо и гријешили и то је пало на терет Владе Републике Српске, али не на терет матичног предузећа“, поручио је Ђокић.

Ђокић је поручио да ће бити потребно неколико дана како би се усагласиле договорене мјере, али да Влада Српске одговорно ради свој посао и уложиће напоре како би се наставила континуирана производња у Угљевику.

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Тагови :

Електропривреда Републике Српске

продаја

приватизација

Петар Ђокић

Лука Петровић

Коментари (2)

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