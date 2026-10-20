Из Кабинета предсједника Српске за дјечије игралиште у Мркоњић Граду 16.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Кабинет предсједника Републике Српске обезбједио је 16.000 КМ за изградњу дјечијег игралишта код централног објекта вртића "Миља Ђукановић" у Мркоњић Граду.
Директор вртића Славко Димитрић рекао је новинарима да у централном дијелу установе и у подручним одјељењима борави 302 дјеце, те да ће изградња игралишта помоћи особљу у свакодневном раду са малишанима.
Он је захвалио Кабинету предсједника Републике Српске на донацији, као и начелнику Мркоњић Града Драгану Вођевићу који је препознао потребу изградње игралишта.
Замјеник начелника Мркоњић Града Драган Плејић рекао је да је ово само један у низу пројеката који се реализују и завршавају током ове године на подручју ове локалне заједнице.
"И даље ћемо радити на обогаћивању садржаја за дјецу, као и на уређењу простора самог вртића", рекао је Плејић.
Он је захвалио Кабинету предсједника Републике Српске на препознатој потреби да се старо игралиште обнови, реконструише и обогати новим садржајима за дјецу, преноси Срна
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