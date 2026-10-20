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Из Кабинета предсједника Српске за дјечије игралиште у Мркоњић Граду 16.000 КМ

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20.10.2026 12:24

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Мркоњић Град
Фото: РТРС

Кабинет предсједника Републике Српске обезбједио је 16.000 КМ за изградњу дјечијег игралишта код централног објекта вртића "Миља Ђукановић" у Мркоњић Граду.

Директор вртића Славко Димитрић рекао је новинарима да у централном дијелу установе и у подручним одјељењима борави 302 дјеце, те да ће изградња игралишта помоћи особљу у свакодневном раду са малишанима.

Он је захвалио Кабинету предсједника Републике Српске на донацији, као и начелнику Мркоњић Града Драгану Вођевићу који је препознао потребу изградње игралишта.

Замјеник начелника Мркоњић Града Драган Плејић рекао је да је ово само један у низу пројеката који се реализују и завршавају током ове године на подручју ове локалне заједнице.

"И даље ћемо радити на обогаћивању садржаја за дјецу, као и на уређењу простора самог вртића", рекао је Плејић.

Он је захвалио Кабинету предсједника Републике Српске на препознатој потреби да се старо игралиште обнови, реконструише и обогати новим садржајима за дјецу, преноси Срна

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Тагови :

Мркоњић Град

кабинет предсједника

Република Српска

финансијска подршка

Вртић

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