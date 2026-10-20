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Стижу падавине, биће и вјетра

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20.10.2026 15:06

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Стижу падавине, биће и вјетра
Фото: Envato/OaklandImages

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити топло, вјетровито и промјенљиво облачно вријеме, док се на југу очекују обилније падавине и грмљавина.

Јутро ће бити претежно ведро на сјеверу и истоку, а на западу и југу облачно, локално уз слабу кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Увече и у наредној ноћи и даље ће бити облачно уз повремену кишу, а на југу са пљусковима.

Минимална температура ваздуха биће од четири у котлинским предјелима, на истоку до 11, на југу и локално на западу до 15, а максимална од 18 на југу и крајњем западу до 27 степени Целзијусових на сјевероистоку.

Дуваће умјерен и јак вјетар, на западу и у Херцеговини и олујан, јужни.

У Српској и ФБиХ данас преовладава претежно сунчано вријеме.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница осам, Вишеград, Рудо и Чемерно 16, Фоча 17, Приједор 18, Соколац, Сребреница и Хан Пијесак 19, Бањалука, Бијељина, Добој и Зворник 21, Требиње, Дрвар и Зеница 22, Неум и Тузла 23, Мостар 24 и Рибник 25 степени Целзијусових.

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