Федерација се задужила за 39,18 милиона KM

Аутор:АТВ редакција
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Федерација БиХ задужила се данас за 39.186.250 КМ емисијом трезорских записа на Сарајевској берзи, објавила је ова берза.
Планирани износ емисије је 40 милиона КМ, колико је и остварени износ.
Укупан износ пристиглих понуда је 61,24 милиона КМ, а износ прихваћених понуда је 40 милиона КМ.
На аукцији је постигнута пондерисана просјечна каматна стопа од 2,7765 одсто, док је рок доспијећа 21. јул наредне године, преноси Срна.
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