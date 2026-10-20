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Федерација се задужила за 39,18 милиона KM

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20.10.2026 15:35

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Федерација БиХ задужила се данас за 39.186.250 КМ емисијом трезорских записа на Сарајевској берзи, објавила је ова берза.

Планирани износ емисије је 40 милиона КМ, колико је и остварени износ.

Укупан износ пристиглих понуда је 61,24 милиона КМ, а износ прихваћених понуда је 40 милиона КМ.

На аукцији је постигнута пондерисана просјечна каматна стопа од 2,7765 одсто, док је рок доспијећа 21. јул наредне године, преноси Срна.

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Тагови :

задужење

ФБиХ

Федерација БиХ

Сарајево

берза

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