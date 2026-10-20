Рубио упозорава: Постоји ризик од ширења сукоба

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио упозорио је да постоји стварни ризик да би сукоб у Украјини могао да ескалира и прошири се на друге територије.
"Постоји стварни ризик да би сукоб могао да ескалира и прошири се на неко друго мјесто", рекао је Рубио новинарима.
Он је додао да се сукоб мора окончати преговорима, истичући да САД улажу напоре како би се обје стране усмјериле ка постизању споразума.
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је раније да Русија жели да се непријатељства у Украјини окончају што је прије могуће мирним рјешењем, истичући спремност Москве на преговоре.
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Амерички предсједник Доналд Трамп изразио је раније незадовољство због неспремности украјинског предсједника Владимира Зеленског да тежи постизању мировног споразума, сугеришући да он од самог почетка није тражио рјешење.
Трамп је такође изјавио да је Украјини потребан нови лидер који би био способан да постигне споразум са Русијом, преноси Срна.
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