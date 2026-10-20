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Ајкула усмртила жену у Јужноафричкој Републици

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20.10.2026 14:08

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Ајкула
Фото: pexels/Samson Bush

Жена је преминула након што ју је напала ајкула док је пливала у близини града Кугомпо, у Јужноафричкој Републици, саопштиле су локалне власти.

Трагедија се догодила у провинцији Источни Кејп, пренио је јавни сервис САБЦ.

Општинске власти су саопштиле да је ајкула напала жену на плажи Оријент.

Плажа Оријент и оближња Источна плажа затворене су до даљег, преноси Срна.

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Тагови :

Ајкула

ајкула напала жену

Јужноафричка Република

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