Ајкула усмртила жену у Јужноафричкој Републици

Аутор:АТВ редакција
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Жена је преминула након што ју је напала ајкула док је пливала у близини града Кугомпо, у Јужноафричкој Републици, саопштиле су локалне власти.
Трагедија се догодила у провинцији Источни Кејп, пренио је јавни сервис САБЦ.
Општинске власти су саопштиле да је ајкула напала жену на плажи Оријент.
Плажа Оријент и оближња Источна плажа затворене су до даљег, преноси Срна.
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