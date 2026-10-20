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Истражиоцима су спорна именовања Владе у Жељезницама ФБиХ

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20.10.2026 17:09

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Истражиоцима су спорна именовања Владе у Жељезницама ФБиХ
Фото: Facebook

Жељезнице ФБиХ саопштиле су данас да су током претреса службена лица затражила документацију релевантну за именовање вршилаца дужности чланова Управе Жељезница, које је именовала федерална Влада.

Из овог предузећа су поручили да су у потпуности на располагању надлежним органима и ће пружити сву потребну документацију и све друго што је потребно за несметано вођење поступка.

Припадници Федералне управе полиције јутрос су, осим службених просторија и рачунарске опреме у Жељезницама ФБиХ у Сарајеву, започели и претрес у Министарству транспорта и комуникација у Мостару.

Активности се спроводе због сумње на злоупотребу положаја, а претреси су дио истражних радњи које се спроводе с циљем прикупљања доказа и утврђивања околности које су предмет истраге.

Претреси се спроводе по наредби Посебног одјељења Врховног суда ФБиХ, а под надзором Посебног одјељења Тужилаштва ФБиХ, преноси Срна.

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Тагови :

жељезнице фбих

Акција ФУП

претреси

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