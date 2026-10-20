Аутор:АТВ редакција
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У Основној школи "Владислав Скарић" у Сарајеву родитељи су узнемирени због навода да је један ученик правио списак дјеце и упућивао пријетње.
Према ријечима родитеља Елведина Полутка, на списку се наводно нашло 12 ученика, а страх је толико велики да су поједини родитељи дјецу задржали код куће. Полутак за "Аваз" говори о неизвјесности, захтјевима упућеним управи школе и страху да се упозорења не схвате озбиљно.
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"Доста сам узнемирен, да вам право кажем. Није то једноставно". Овим ријечима Елведин Полутак описује стање међу родитељима ученика Основне школе "Владислав Скарић" у Сарајеву. Информације које су, према његовим тврдњама, добили о наводном списку дјеце и пријетњама унијеле су немир међу породице које су до јуче своју дјецу слале у школу очекујући да ће тамо бити сигурна. За родитеља нема много тежих осјећаја од онога када почне размишљати је ли дијете које је ујутро испратио на наставу заиста сигурно. Школа би требала бити мјесто учења, дружења и одрастања, а не простор у којем родитељи стрепе од онога што би се могло догодити.
Полутак каже да његова породица генерацијама похађа ову школу и да раније није имао разлога за овакву забринутост.
"Наша дјеца ту иду. Ево, девети разред, дијете ту иде у школу, никаквих проблема није било", испричао је он.
А онда су, тврди, до њих стигле информације које су промијениле расположење међу родитељима.
Према Полутковим ријечима, родитељи су сазнали да је један ученик наводно направио списак на којем се налази 12 дјеце. Тврди да су информације о томе изазвале озбиљну забринутост и да су се родитељи почели питати шта се заправо догађа и како ће школа реаговати.
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"Он је правио неки списак од 12 дјеце. То је онако узнемирујуће, да вам право кажем. Од 20 и више ученика на наставу дошло само њих 14. Нека дјеца уопште нису отишла у школу. Ја немам сигурност да шаљем дијете у школу. Школа треба бити сигурна зона за нашу дјецу", поручио је.
Родитељи, према Полутковим ријечима, већ су разговарали с директорицом и школским педагогом, а контактиране су и надлежне службе. Ипак, он тврди да су и даље забринути због тога што, како наводи, ученик може наставити похађати наставу док се чека стручна процјена. Његово питање је директно и тешко: шта ће се догодити ако се информације не провјере довољно озбиљно?
"Шта ја имам од тога што је дијете упућено на опсервацију ако оно и даље може ићи у разред? Шта ће се десити у једном тренутку? Ми тражимо да се дијете, док не добијемо налаз и мишљење стручне особе, искључи из наставе, из нашег разреда", рекао је, износећи захтјев забринутих родитеља.
Њихов став, како га представља, јесте да се прије повратка осјећаја сигурности морају разјаснити све околности и утврдити које су мјере потребне.
О евентуалном удаљавању ученика из наставе, међутим, морају одлучивати надлежни у складу са законом, стручним мишљењем и заштитом права све дјеце.
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Страх родитеља додатно појачавају сјећања на трагедије у школама у региону. Полутак је у разговору споменуо и масовно убиство у Основној школи "Владислав Рибникар" у Београду 2023. године, у којем је убијено девет ученика и школски радник. За родитеље који су чули информације о наводним пријетњама такви догађаји постају подсјетник колико је важно озбиљно провјерити свако упозорење.
"Имамо ситуације у региону, имамо ситуацију у Србији. Нико није све то тако озбиљно схватао, а онда када се деси, касно је", упозорио је Полутак за "Аваз".
Његове ријечи показују колико је забринут, али наводи о ситуацији у сарајевској школи морају се провјерити и не могу се аутоматски изједначавати с трагедијом у Београду. За сада је кључно утврдити шта се догодило, шта је садржавао наводни списак и јесу ли изречене пријетње.
Родитељи очекују да се то уради без одлагања, како би знали каква је стварна ситуација и које мјере могу очекивати. За Полутка је све додатно болно јер, како каже, његова породица има дугогодишњу везу с овом школом.
"Ми смо ту рођени, старосједиоци. Ту сам ја ишао у школу, мој покојни отац, моја браћа, сестре, дјеца, сви. Сад сам присиљен да своје дијете не шаљем у школу. Ја само тражим неко рјешење", рекао је.
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Његове ријечи носе и разочарање родитеља који не желе одустати од редовног школовања своје дјеце, али не желе ни занемарити оно што су чули.
"Најбоље је да се ништа не деси, наравно. Али ми не знамо", казао је Полутак.
У тој реченици сажета је неизвјесност која, према његовим ријечима, прати родитеље: не желе да се догоди било шта лоше, али чекају конкретне информације и мјере које би им вратиле повјерење. Полутак каже да је одлучио јавно говорити јер сматра да се проблем мора разјаснити и да забринутост родитеља не смије остати без одговора.
"Желим да се и јавност укључи, да се направи неки притисак", поручио је.
Родитељи, према његовим наводима, желе да школа и надлежне институције провјере информације о списку и пријетњама, утврде све околности и објасне које ће кораке подузети.
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