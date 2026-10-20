Нетанјаху: Разговарао сам са Трампом о важности уклањања иранског режима

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је да је са америчким предсједником Доналдом Трампом разговарао о важности уклањања иранског режима за који сматра да мора да оде.
"Посвећени смо довршавању уклањања иранског режима. О томе сам много пута разговарао са Трампом, укључујући и јучерашњи разговор", навео је Нетанијаху у саопштењу које је објавио његов кабинет.
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Оба лидера потврдила су став да Ирану никада не смије бити дозвољено да развије нуклеарно оружје, ослањајући се на комбинацију економског притиска, дипломатских напора и могуће војне интервенције да би осигурали тај циљ.
Нетањаху је навео да је један од његових главних циљева потпуно уклањање иранске пријетње Израелу, Сједињеним Државама и свијету, истичући да техерански режим мора отићи.
Трамп је јавно подржао Нетанјахуа уочи предстојећих парламентарних избора у Израелу, заказаних за 27. октобар.
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Амерички предсједник је у ранијој објави на друштвеној мрежи "Truth Social" подржао Нетанјахуа рекавши да је велики премијер, ратник и важан партнер у борби против иранске Владе.
(Срна)
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