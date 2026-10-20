Отац ошамарио сина због марихуане, па завршио на суду: „То је била васпитна мјера“

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Дубровнику изрекао је новчану казну од 500 евра оцу који је ошамарио сина након што је посумњао да са пријатељима конзумира марихуану.
Инцидент се догодио у августу 2024. године на игралишту у Мокошици, када је 45-годишњак ударио сина. Истом пресудом ослобођен је оптужбе да је ударио и синовог пријатеља, преноси ДУлист (DUlist).
За ударац сину изречена му је најблажа могућа казна. Суд је као олакшавајуће околности узео у обзир то што раније није био осуђиван, као и чињеницу да је током судске расправе признао дјело које му се стављало на терет.
Осуђени 45-годишњак испричао је на суду да је на игралиште стигао око 22.30 часова, док је трајао фудбалски турнир.
Према његовим ријечима, затекао је сина и његовог пријатеља како пуше марихуану, након чега је почео да виче на њих.
„У једном тренутку сам замахнуо руком и ударио сина по образу, а исто тако и пријатеља. То је више била васпитна мјера јер у том тренутку нисам знао како да реагујем, а сматрао сам да њихово понашање није у реду“, рекао је на суду.
(Индекс)
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