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Отац ошамарио сина због марихуане, па завршио на суду: „То је била васпитна мјера“

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20.10.2026 17:48

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Отац ошамарио сина због марихуане, па завршио на суду: „То је била васпитна мјера“

Општински суд у Дубровнику изрекао је новчану казну од 500 евра оцу који је ошамарио сина након што је посумњао да са пријатељима конзумира марихуану.

Инцидент се догодио у августу 2024. године на игралишту у Мокошици, када је 45-годишњак ударио сина. Истом пресудом ослобођен је оптужбе да је ударио и синовог пријатеља, преноси ДУлист (DUlist).

За ударац сину изречена му је најблажа могућа казна. Суд је као олакшавајуће околности узео у обзир то што раније није био осуђиван, као и чињеницу да је током судске расправе признао дјело које му се стављало на терет.

"То је била васпитна мјера“

Осуђени 45-годишњак испричао је на суду да је на игралиште стигао око 22.30 часова, док је трајао фудбалски турнир.

Према његовим ријечима, затекао је сина и његовог пријатеља како пуше марихуану, након чега је почео да виче на њих.

„У једном тренутку сам замахнуо руком и ударио сина по образу, а исто тако и пријатеља. То је више била васпитна мјера јер у том тренутку нисам знао како да реагујем, а сматрао сам да њихово понашање није у реду“, рекао је на суду.

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Тагови :

марихуана

Дубровник

шамар

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