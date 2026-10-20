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Лепа Брена данас слави рођендан: Ево колико година пуни

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20.10.2026 18:18

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Лепа Брена
Фото: Youtube/AmiG Show

Једна од највећих музичких звијезда на Балкану, Лепа Брена, данас слави 66. рођендан. Пјевачица, која је деценијама синоним за велике хитове, спектакуларне наступе и успјешну каријеру, рођена је 20. октобра 1960. године у Тузли.

Иако су године пролазиле, Брена је успјела да сачува енергију, харизму и препознатљив шарм због којих је публика обожава још од почетка њене каријере, а њене пјесме обиљежиле су одрастање бројних генерација.

Од тренутка када је закорачила на естрадну сцену, Брена је низала успјехе и постала много више од пјевачице. Њено име постало је симбол једне музичке епохе, а њена популарност превазишла је границе некадашње Југославије. Током каријере дуге више од четири деценије, изградила је статус који ријетко ко може да достигне.

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Осим по ванвременским хитовима, Брена је позната по упечатљивим наступима, несвакидашњој енергији и способности да сваки концерт претвори у прави спектакл. Чак и данас, када иза себе има деценије рада, Брена не престаје да привлачи пажњу и показује због чега је и даље једно од најзначајнијих имена регионалне музичке сцене, пише ГрандТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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рођендан

Пјевачица

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