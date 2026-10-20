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Осигуравајућа друштва у Француској пред великим губицима

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20.10.2026 18:12

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Осигуравајућа друштва у Француској пред великим губицима
Фото: Tanjug/AP/Emma Da Silva)

Осигуравајућа друштва у Француској биљеже огромне губитке усљед насилних немира, а власти покушавају да добију одобрење од ЕУ да активирају државно осигурање за уништену имовину, пише британски дневник "Фајненшел тајмс".

Према подацима агенције за аналитику "Морнинг стар ДБРС", осигуравајућа друштва суочавају се са губицима до 1,2 милијарде евра, док и трговци акцијама помињу губитке који би могли премашити милијарду евра.

Губици регистровани приликом немира током протеклог викенда врло брзо су премашили износ од 700 милиона евра, који је настао у немирима током 2003. године.

Француска протести
Француска протести
Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

"Немири су постали попут природних катастрофа у Француској", рекао је аналитичар агенције "Морнинг стар ДБРС" Маркос Алварез.

Француска је током викенда била захваћена масовним протестима који су прерасли у пљачку и нападе на зграде, преноси Срна.

Према прелиминарним процјенама француског министра трговине Сержа Папена, оштећено је најмање 3.000 фирми широм земље, а међу метама напада били су произвођачи луксузне робе "Луј Витон" и "Кензо".

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Тагови :

Француска

Протести

протести у Француској

осигуравајућа друштва

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