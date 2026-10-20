Лавров: Запад никада више неће бити главни играч који диригује другима

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је изјавио да Запад прибегава свим врстама екстремних мјера, упуштајући се у невиђене авантуре, али да више никада неће бити главни играч који диригује другима.
"Сада када је свијет кренуо у другом смјеру, историјски процес објективно трансформише економију, политику и глобалне финансије - рекао је Лавров на састанку са дипломцима универзитета који су први пут примљени у дипломатску службу", рекао је Лавров.
Он је истакао да Русија промовише равноправни дијалог и равнотежу интереса у глобалној политици.
"Креативна филозофија коју промовишемо одликује такве организације као што су ШОС, БРИКС, ЗНД, ОДКБ, ЕАЕУ и, наравно, наша Савезна држава Русије и Бјелорусије. Сви смо уједињени у жељи да остваримо максималну корист од заједничког развоја, не само да бисмо склапали пријатељства, већ да се увијек залажемо за равноправни дијалог и искрене разговоре како бисмо пронашли равнотежу интереса. Кључ је равнотежа интереса", рекао је Лавров.
Министар спољних послова је истакао да организовање бројних међународних догађаја и састанака са партнерима од стране Русије оповргава тврдње о међународној изолацији земље, преноси РИА Новости.
Министар је подсетио да је самит Русија-АСЕАН, посвећен 35. годишњици стратешког партнерства, одржан у јуну, састанак Савјета шефова држава ШОС-а у Киргистану одржан је у августу, а Источни економски форум и самит БРИКС-а у Индији одржани су почетком септембра. Трећи самит Русија-Африка почиње сљедеће недјеље у Москви, а самит Форума земаља извозница гаса почиње ове недјеље. Самит АПЕК-а, којем присуствује руски предсједник Владимир Путин, одржаће се у новембру у Шенжену.
Свијет
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"Сви сусрети показују одсуство било какве 'изолације' и доказ су да стално обогаћујемо палету међусобног разумијевања са нашим пријатељима, савезницима и истомишљеницима", рекао је Лавров.
Лавров је истакао да је отмица предсједника Венецуеле Николаса Мадура и његове супруге била "невиђена западна авантура".
"Свијет је достигао прекретницу – крај ере хегемоније и почетак формирања мултиполарног, полицентричног свјетског поретка, док Запад настоји да одржи доминацију коју је уживао 500 година, живећи од других и експлоатишући их", додао је Лавров, пише РТ Балкан.
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