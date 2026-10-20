Тинејџер (16) пријетио дјевојчици ножем испред школе

Аутор:АТВ редакција
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Шеснаестогодишњи младић приведен је након инцидента испред основне школе у селу Кецеровце, у источној Словачкој, гдје је, према наводима тужилаштва, пријетио малољетној дјевојчици физичким насиљем док је у руци држао нож.
Случај се догодио испред зграде основне школе у селу Кецеровце, у округу Кошице-околие, а информације је за словачку новинску агенцију ТАСР потврдио Бранислав Бујњак из Регионалног тужилаштва у Кошицама.
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"Суштина радњи осумњиченог јесте да је испред зграде основне школе у селу Кецеровце, у округу Кошице-околие, претио физичким насиљем малољетној Л. Ч. док је у руци држао нож", навео је Бујњак.
Овлаштени службеник полицијске управе у Бидовцама поднио је у суботу, 17. октобра, оптужбу против младића, идентификованог као Марек Д, због кривичног дјела опасних пријетњи.
Случај је потом преузело Окружно тужилаштво Кошице-околие. Тужилац је затражио да се осумњичени задржи у притвору због бојазни да би могао да настави са криминалним активностима.
Судија за претходни поступак прихватио је приједлог тужилаштва и одредио притвор младићу.
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Тужилаштво у достављеним информацијама није прецизирало околности инцидента, нити шта је претходило пријетњама.
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