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Тинејџер (16) пријетио дјевојчици ножем испред школе

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20.10.2026 19:50

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Тинејџер (16) пријетио дјевојчици ножем испред школе
Фото: Envato/travelarium

Шеснаестогодишњи младић приведен је након инцидента испред основне школе у селу Кецеровце, у источној Словачкој, гдје је, према наводима тужилаштва, пријетио малољетној дјевојчици физичким насиљем док је у руци држао нож.

Случај се догодио испред зграде основне школе у селу Кецеровце, у округу Кошице-околие, а информације је за словачку новинску агенцију ТАСР потврдио Бранислав Бујњак из Регионалног тужилаштва у Кошицама.

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"Суштина радњи осумњиченог јесте да је испред зграде основне школе у селу Кецеровце, у округу Кошице-околие, претио физичким насиљем малољетној Л. Ч. док је у руци држао нож", навео је Бујњак.

Овлаштени службеник полицијске управе у Бидовцама поднио је у суботу, 17. октобра, оптужбу против младића, идентификованог као Марек Д, због кривичног дјела опасних пријетњи.

Случај је потом преузело Окружно тужилаштво Кошице-околие. Тужилац је затражио да се осумњичени задржи у притвору због бојазни да би могао да настави са криминалним активностима.

Судија за претходни поступак прихватио је приједлог тужилаштва и одредио притвор младићу.

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Тужилаштво у достављеним информацијама није прецизирало околности инцидента, нити шта је претходило пријетњама.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Словачка

малољетница

пријетње

основна школа

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