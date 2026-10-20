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Познато гд‌је ће грађани Србије гласати у БиХ

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20.10.2026 20:54

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Фото: АTV

Грађани Србије моћи ће да гласају на 27 локација у БиХ за парламентарне изборе у Србији, који ће бити одржани у нед‌јељу, 25. октобра, одлучио је данас, 20. октобра, Савјет министара на телефонској сједници.

Гласање за држављане Србије који бораве у БиХ биће организовано од 7.00 до 20.00 часова.

Гд‌је ће грађани Србије моћи гласати у БиХ?

Моћи ће да гласају у Амбасади Србије у Сарајеву, генералним конзулатима у Бањалуци и Мостару, конзуларним уредима у Требињу и Дрвару, Пословној згради и ТК Центру "М:тела" у Бањалуци, преноси Срна.

Бирачка мјеста биће отворена и у Основној школи "Вук Караџић" у Бијељини, Средњошколском центру Братунац, "Српској кући" у Брчком, Основној школи "Вук Караџић" - Подружници мјесне заједнице Брањево у Зворнику.

Право гласа моћи ће да искористе и у Средњошколском центру "Иво Андрић" у Вишеграду, Основној школи "Вук Караџић" у Власеници, Културном центру Градишка и Центру за културу и образовање у Добоју.

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Гласање ће бити организовано и у основним школама "Свети Сава" у Зворнику, Лопарама и Фочи, "Вук Караџић" у Новом Горажду, "Србија" на Палама, "Десанка Максимовић" у Приједору и "Соколац" на Сокоцу, саопштено је из Савјета министар.

Право гласа моћи ће да остваре и у Српском културном центру у Модричи, Средњошколском центру "27. јануар" у Рогатици, средњошколским центрима у Мркоњић Град и Рудом, те Центру за културу "Филип Вишњић" у Угљевику.

Савјет министара једногласно је усвојио одлуку о давању сагласности да у БиХ буду отворена бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Србији и да се држављанима те земље омогући да гласају.

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Тагови :

гласање

избори

Босна и Херцеговина

Србија

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