Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Грађани Србије моћи ће да гласају на 27 локација у БиХ за парламентарне изборе у Србији, који ће бити одржани у недјељу, 25. октобра, одлучио је данас, 20. октобра, Савјет министара на телефонској сједници.
Гласање за држављане Србије који бораве у БиХ биће организовано од 7.00 до 20.00 часова.
Моћи ће да гласају у Амбасади Србије у Сарајеву, генералним конзулатима у Бањалуци и Мостару, конзуларним уредима у Требињу и Дрвару, Пословној згради и ТК Центру "М:тела" у Бањалуци, преноси Срна.
Бирачка мјеста биће отворена и у Основној школи "Вук Караџић" у Бијељини, Средњошколском центру Братунац, "Српској кући" у Брчком, Основној школи "Вук Караџић" - Подружници мјесне заједнице Брањево у Зворнику.
Право гласа моћи ће да искористе и у Средњошколском центру "Иво Андрић" у Вишеграду, Основној школи "Вук Караџић" у Власеници, Културном центру Градишка и Центру за културу и образовање у Добоју.
БиХ
Конаковићеве пријетње пале у воду - држављани Србије могу гласати у БиХ
Гласање ће бити организовано и у основним школама "Свети Сава" у Зворнику, Лопарама и Фочи, "Вук Караџић" у Новом Горажду, "Србија" на Палама, "Десанка Максимовић" у Приједору и "Соколац" на Сокоцу, саопштено је из Савјета министар.
Право гласа моћи ће да остваре и у Српском културном центру у Модричи, Средњошколском центру "27. јануар" у Рогатици, средњошколским центрима у Мркоњић Град и Рудом, те Центру за културу "Филип Вишњић" у Угљевику.
Савјет министара једногласно је усвојио одлуку о давању сагласности да у БиХ буду отворена бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Србији и да се држављанима те земље омогући да гласају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч2
БиХ
3 ч7
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
28
22
07
21
49
21
42
21
32
Тренутно на програму