Формирана група за успостављање система за проналажење нестале дјеце у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Федерална Влада формирала је данас интерресорну радну групу за успостављање система за хитно обавјештавање јавности у случајевима нестанка дјеце у БиХ (Child Alert BH) која у року од три мјесеца треба да припреми приједлог модела институционалног, техничког и оперативног управљања системом.
Радну групу чине представници федералног МУП-а, Управе полиције, Тужилаштва, Министарства промета и комуникација, Финансијско-информатичке агенције, "Аутоцеста ФБиХ" и Центра за безбједни интернет, саопштено је из Владе.
МУП ФБиХ задужен је да у сарадњи са Федералном управом полиције координише даље активности на успостављању, спровођењу и оперативном функционисању система за хитно обавјештавање јавности у случајевима нестанка дјеце.
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Федерално министарство финансија, у сарадњи МУП-ом и ФУП-ом размотриће могућности обезбјеђивања средстава за континуирано одржавање и рад система.
Надлежни федерални органи задужени су за успостављање сарадње с телекомуникационим оператерима и другим релевантним субјектима ради обезбјеђивања техничке и инфраструктурне подршке, те размјене података у складу са важећим прописима.
(Срна)
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