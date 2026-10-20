Предао се предсједник Торциде

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Клуба навијача Торцида Анте "Раба" Стипетић и Денис Шипић предали су се данас истражном затвору Билице у Сплиту, након што је за њима била расписана потјерница због сумње на јавно подстицање на насиље и мржњу, објавила је Слободна Далмација.
Њих двојица дошла су у пратњи адвоката, а истражни судија Жупанијског суда у Сплиту одредио им је истражни затвор због опасности од понављања кривичног дјела и бјекства.
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Сплитска полиција раније је потврдила да су се у посљедња 24 сата предала још двојица навијача Хајдука.
Укупно 23 навијача пријављена су због антисемитских и нацистичких повика током навијачке поворке уочи утакмице Хајдука и Ајакса прошлог четвртка.
Истражни судија одредио им је једномјесечни истражни затвор, а полиција наставља криминалистичко истраживање, пренои Танјуг.
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