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Предао се предсједник Торциде

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20.10.2026 18:43

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Предао се предсједник Торциде

Предсједник Клуба навијача Торцида Анте "Раба" Стипетић и Денис Шипић предали су се данас истражном затвору Билице у Сплиту, након што је за њима била расписана потјерница због сумње на јавно подстицање на насиље и мржњу, објавила је Слободна Далмација.

Њих двојица дошла су у пратњи адвоката, а истражни судија Жупанијског суда у Сплиту одредио им је истражни затвор због опасности од понављања кривичног дјела и бјекства.

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Сплитска полиција раније је потврдила да су се у посљедња 24 сата предала још двојица навијача Хајдука.

Укупно 23 навијача пријављена су због антисемитских и нацистичких повика током навијачке поворке уочи утакмице Хајдука и Ајакса прошлог четвртка.

Истражни судија одредио им је једномјесечни истражни затвор, а полиција наставља криминалистичко истраживање, пренои Танјуг.

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Тагови :

Торцида

Сплит

Хајдук Сплит

Навијачки инциденти

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