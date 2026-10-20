Три наизглед безазлене ријечи могу да покваре и најскладнији брак

Понекад није пресудно шта желимо да кажемо партнеру, већ како то изговоримо. Три сасвим обичне ријечи, које свакодневно користимо, могу да претворе безазлен разговор у озбиљну свађу.

Чак и љубавни парови који се воле и добро познају понекад упадну у замку лоше комуникације. Једна реченица изговорена у погрешном тренутку може да звучи као критика, одбијање или пребацивање кривице, иако нам то уопште није била намјера.

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Брачни терапеут, који је и сам три деценије у браку, у тексту за Тхе Wасхингтон Пост објаснио је зашто посебно води рачуна о три ријечи: "не", "али" и "ти".

Наравно, то не значи да ове ријечи треба избацити из свакодневног говора. Важно је препознати тренутке у којима могу да повриједе особу коју волимо.

1. "Не" – ријеч која може да затвори врата разговору

Замислите да вам партнер каже да би волио да викенд проведете заједно, а ви одмах одговорите: "Не, имам друга посла".

Можда заиста имате обавезе, али друга страна може да стекне утисак да вам заједничко вријеме није важно.

Умјесто аутоматског одбијања, покушајте са: "Вољела бих да проведемо вријеме заједно, хајде да видимо како да се организујемо".

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То не значи да треба пристајати на све. Имате право да кажете "не", али начин на који постављате границу може да направи велику разлику.

2. "Али" – мала ријеч која може да поквари извињење

"Извини што сам викала, али ти си ме изнервирао."

Звучи познато?

Проблем је што све што долази после ријечи "али" може да умањи значај извињења. Партнер тада често чује само оправдавање, умјесто искреног признања грешке.

Много боље звучи: "Жао ми је што сам повисила тон. Била сам нервозна и требало је другачије да реагујем".

Када преузмемо одговорност за своје понашање, остављамо простор да се разговор настави мирније.

3. "Ти" – када разговор постане оптуживање

"Ти никада не слушаш."

"Ти увијек мислиш само на себе."

"Ти ништа не радиш по кући."

Овакве реченице готово аутоматски изазивају потребу за одбраном. Умјесто да чује шта нас мучи, партнер почиње да размишља како да докаже да нисмо у праву.

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Зато је корисније говорити о сопственим осјећањима.

Умјесто: "Ти никада немаш времена за мене", покушајте: "Недостаје ми да проводимо више времена заједно".

Порука је практично иста, али је много мања вјероватноћа да ће звучати као напад.

Није поента у савршеном браку, већ у начину на који разговарамо

Ниједан пар не може да избјегне све несугласице. Нити је потребно да супружници стално мјере сваку ријеч.

Међутим, када разговор постане напет, понекад је довољно да промијенимо само једну реченицу како бисмо спријечили непотребну свађу.

(СуперЖена)