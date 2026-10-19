Истраживање показало колико треба да траје веза да би брак био савршен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Забављање је процес упознавања и стварања везе између двије особе. Трајање забављања зависи од особа које су у вези, њихових жеља и потреба. Не постоји универзалан временски оквир који би одговарао свима.
Неки људи се одлучују за брже ступање у брак, док други желе да проведу више времена у забављању.
Економија
Историјски рез у Фолксвагену: Радницима се спрема сценарио из кошмара
У Србији просјечно трајање забављања прије ступања у брак износи око двије године. Међутим, ово је само статистички податак и не мора се односити на све парове. Сваки пар има своју јединствену ситуацију и треба да донесе одлуку која одговара њиховој вези.
Након истраживања које је обухватило 3.000 људи, научници су закључили да парови који су у вези провели годину дана имају 20 одсто веће шансе за развод од оних који су се забављали двије године прије склапања брака. С друге стране, парови који су били у вези три године прије него што су одлучили да се вјенчају имају чак 50 одсто мање шанси да се разведу.
Један портал спровео је истраживање међу 4.000 задовољних супружника. Испитаници су одговарали на питања о времену које су провели са својим партнерима прије вјенчања.
Према добијеним подацима, парови у просјеку проведу 1.4 године (17 мјесеци) у забављању прије него што почну заједнички живот. Затим живе заједно око 1.83 године (22 мјесеца) прије вјеридбе. Период који проведу заједно као вјереници у просјеку траје 1.67 година (20 мјесеци). То значи да укупно просјечно вријеме заједничког живота прије брака износи готово пет година.
Сцена
Одложени концерти Јакова Јозиновића у Београду: Огласио се пјевач
Не постоји универзална формула за успјешан брак. Сваки пар је јединствен и пролази кроз специфичне околности и изазове. Уз то, квалитет везе не зависи само од дужине њеног трајања већ и од других фактора, као што су међусобно поштовање, комуникација, повјерење, заједнички циљеви и вриједности, као и спремност да се ради на рјешавању проблема и превазилажењу препрека, преноси Глас Српске.
Иако дужина трајања везе може бити показатељ успјешности брака, она није једини фактор који утиче на његов квалитет и трајност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
4 д0
Љубав и секс
4 д0
Љубав и секс
5 д0
Љубав и секс
6 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму