Лото резултати 84. кола (20.10.2026): Извучени добитни бројеви

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Лото резултати 84. кола, које је извучено 20.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 3, 15, 17, 19, 22, 31 и 35.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 5.400.000 КМ извучени су бројеви: 17, 22, 19, 35, 3, 31, 15,.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.900.000 КМ, извучени су бројеви: 11, 18, 20, 22, 25, 28, 34.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 84. колу износила је 290.000 КМ, извучени су бројеви: 0, 0, 0, 6, 4, 7,
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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