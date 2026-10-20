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Путници кроз прозоре гледали ватру, густ црни дим куљао из мотора авиона!

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20.10.2026 19:50

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Путници кроз прозоре гледали ватру, густ црни дим куљао из мотора авиона!
Фото: Printscreen

Мотор путничког авиона Ербас А320 (Airbus A320) компаније ЛАТАМ ерлајнс (LATAM Airlines) запалио се непосредно прије полијетања са Међународног аеродрома Хорхе Чавез у Лими, главном граду Перуа, 19. октобра.

Инцидент се догодио на лету LA2302, који је требало да саобраћа из Лиме за Пијуру, град на сјеверу Перуа.

На снимцима који су се појавили на друштвеним мрежама види се густ црни дим и пламен који избија из предјела лијевог мотора авиона.

Према изјавама путника које преносе локални медији, авион се припремао за полијетање када је дошло до инцидента. Путници су кроз прозоре примијетили пламен, након чега је капетан обуставио полијетање.

На мјесто догађаја одмах су упућене аеродромске ватрогасне и хитне службе, које су интервенисале и угасиле пожар.

Путници евакуисани, покренута истрага

Сви путници и чланови посаде безбједно су напустили авион, а према саопштењу компаније ЛАТАМ ерлајнс, нико није повријеђен.

Путници су потом пребачени на други лет, којим су касније успјешно стигли у Пијуру.

Из компаније су инцидент описали као „непредвиђени технички догађај“, наводећи да се околности и узрок пожара још утврђују.

Управа аеродрома саопштила је да инцидент није изазвао веће поремећаје у ваздушном саобраћају и да су остали летови настављени без значајнијих проблема.

Истрага о узроку пожара је у току.

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Тагови :

Перу

авион

пожар

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