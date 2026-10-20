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Аутомобил паркиран испред контејнера затрпан смећем

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20.10.2026 17:35

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Аутомобил који је паркиран испред контејнера у Сарајеву затрпан смећем.
Фото: KJKP RAD Sarajevo/Facebook/Screenshot

Несавјесно паркирани аутомобил у општини Центар у Сарајеву потпуности је онемогућио пражњење контјенера за отпад.

Како се може видјети на фотографији, грађани су вјероватно изреволтирани поступком овог возача, те су аутомобил затрпали смећем.

Полиција ФБиХ

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"Када оставите аутомобил испред контејнера специјална теретна возила не могу прићи, док посуде остају неиспражњене, а комшилук претрпан отпадом", наведено је на Фејсбук страници КЈКП Рад Сарајево.

Они су замолили возаче да одговорно паркирају те оставе прилаз контејнерима слободним.

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Тагови :

Сарајево

смеће

Аутомобил

непрописно паркирање

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