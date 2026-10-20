Аутомобил паркиран испред контејнера затрпан смећем

Аутор:АТВ редакција
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Несавјесно паркирани аутомобил у општини Центар у Сарајеву потпуности је онемогућио пражњење контјенера за отпад.
Како се може видјети на фотографији, грађани су вјероватно изреволтирани поступком овог возача, те су аутомобил затрпали смећем.
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"Када оставите аутомобил испред контејнера специјална теретна возила не могу прићи, док посуде остају неиспражњене, а комшилук претрпан отпадом", наведено је на Фејсбук страници КЈКП Рад Сарајево.
Они су замолили возаче да одговорно паркирају те оставе прилаз контејнерима слободним.
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