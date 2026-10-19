Неповољна хидролошка ситуација доноси проблеме: Дио Источног Сарајева остаје без воде

Аутор:АТВ редакција
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Због неповољних хидролошких прилика и смањене издашности изворишта, на подручју Источног Сарајева данас ће бити уведене дјелимичне редукције у водоснабдијевању, саопштено је из КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево.
Редукције ће трајати од 11.00 до 18.00 часова, а односе се на сљедеће зоне и улице:
Прва зона обухвата насеље Младићко поље, односно Доње Младице 1, 2, 3 и 4, као и Горње Младице.
Без воде ће бити и потрошачи у Улици трг Мирослава Берјана, у Фамосовом насељу, те у дијелу Улице касиндолског батаљона, од раскрснице са Спасовданском улицом до раскрснице са Улицом царице Милице.
Друга зона обухвата Улицу Змај Јовину, дио Спасовданске улице, од Касиндолског батаљона до кафића „Сиднеј“, а затим до пицерије „Мозаик“.
Редукције ће се односити и на дио Хиландарске улице, од Касиндолског батаљона до пицерије „Мозаик“, непарне кућне бројеве у Дечанској улици, као и улице Академика Борише Старовића и Симе Милутиновића Сарајлије.
Из „Водовода и канализације“ моле грађане за разумијевање и рационалну потрошњу воде.
Подсјећамо, из овог предузећа су и током претходног дана најавили дјелимичне редукције воде, због како наводе неповољних хидролошких прилика и ниске издашности изворишта.
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