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Неповољна хидролошка ситуација доноси проблеме: Дио Источног Сарајева остаје без воде

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19.10.2026 08:19

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Фото: Pexels/Zulfugar Karimov

Због неповољних хидролошких прилика и смањене издашности изворишта, на подручју Источног Сарајева данас ће бити уведене дјелимичне редукције у водоснабдијевању, саопштено је из КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево.

Редукције ће трајати од 11.00 до 18.00 часова, а односе се на сљедеће зоне и улице:

Прва зона обухвата насеље Младићко поље, односно Доње Младице 1, 2, 3 и 4, као и Горње Младице.

Без воде ће бити и потрошачи у Улици трг Мирослава Берјана, у Фамосовом насељу, те у дијелу Улице касиндолског батаљона, од раскрснице са Спасовданском улицом до раскрснице са Улицом царице Милице.

Друга зона обухвата Улицу Змај Јовину, дио Спасовданске улице, од Касиндолског батаљона до кафића „Сиднеј“, а затим до пицерије „Мозаик“.

Редукције ће се односити и на дио Хиландарске улице, од Касиндолског батаљона до пицерије „Мозаик“, непарне кућне бројеве у Дечанској улици, као и улице Академика Борише Старовића и Симе Милутиновића Сарајлије.

Из „Водовода и канализације“ моле грађане за разумијевање и рационалну потрошњу воде.

Подсјећамо, из овог предузећа су и током претходног дана најавили дјелимичне редукције воде, због како наводе неповољних хидролошких прилика и ниске издашности изворишта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Сарајево

редукција воде

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Потрошња

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Вода

Водоснабдијевање

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