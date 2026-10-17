Републички семинар наставника српског језика и књижевности у Требињу

Аутор:АТВ редакција
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Републички семинар наставника српског језика и књижевности окупио је у Требињу око 80 просвјетних радника из свих крајева Републике Српске, а за учеснике су припремљена предавања и радионице које обухватају различите области књижевности, методике наставе, али и примјену савремених технологија у образовању.
Предсједник Друштва наставника српског језика и књижевности Републике Српске Сузана Бунчић истакла је да је овај 11. стручни скуп прилика за размјену искустава, усавршавање наставника и разговор о савременим приступима настави, али и подсјећање на значај очувања српског језика и књижевности.
"Ове године семинар организујемо у Требињу, граду културе, сунца и богатог историјског насљеђа. То нас подсјећа на обавезу коју ми, као наставници српског језика и књижевности, имамо, а то је да наставимо трагом наших предака и његујемо српски језик и књижевност, јер је то пут којим се, заправо, брани наша нација", рекла је Бунчићева.
Према њеним ријечима, на семинару учествују велика имена српске филологије и истакнути стручњаци - Снежана Милосављевић Милић са Филозофског факултета Универзитета у Нишу која ће говорити о чулном свијету књижевног дјела, док ће Наташа Спасић одржати предавање о теми која се односи на вјештачку интелигенцију.
Бунчићева је додала да су предвиђене и двије радионице, а предавачи су Дубравка Николић, инспектор и просвјетни савјетник, те Милица Ћуковић, сарадник Института за књижевност и умјетност у Београду, која ће говорити о пјесничком субјекту у поезији.
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Предсједник Скупштине града Требиња Здравко Бутулија истакао је да је за Требиње посебна част што је домаћин скупа који окупља људе посвећене очувању српског језика, писма и књижевности.
"Наш град води рачуна о образовању и култури и трудимо се да подржимо све активности и пројекте из ових области. То је, на неки начин, и имиџ Требиња. Надам се да ће се на овом скупу родити добре идеје, а организатори и учесници ће и убудуће имати нашу подршку", поручио је Бутулија, преноси Срна.
Семинар организује Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, у сарадњи са Републичким педагошким заводом, уз подршку Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Стручни скуп у Требињу је отворила директор Републичког педагошког завода Слађана Танасић.
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