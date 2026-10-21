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Свака идеја је гора од претходне: Како је Урсула поново изнервирала европске земље

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21.10.2026 07:40

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Урсула фон дер Лајн
Фото: Таnjug/Abdul Saboor/Pool Photo via AP

Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен изазива све веће незадовољство међу државама чланицама Европске уније због прекорачења својих овлашћења у области спољне политике, пише „Фајненшел тајмс“, позивајући се на дипломатске изворе.

Међу иницијативама које су изазвале критике налазе се њен приједлог да се Канади додијели статус придруженог члана, као и идеја о оснивању Европског савјета за безбједност.

„Урсула фон дер Лајен изнервирала је европске престонице прекорачењем својих надлежности у спољној политици“, наводи британски лист у тексту објављеном 20. октобра.

Приједлог о формирању новог безбједносног тијела наишао је на отпор због бојазни да би оно могло да дуплира надлежности НАТО-а.

Истовремено, Италија предлаже реформе којима би се ојачала контрола држава чланица над спољном и одбрамбеном политиком Европске уније, наводи се у документу у који је „Фајненшел тајмс“ имао увид.

Према дипломатским изворима, циљ тих реформи јесте да се спријечи даље проширивање овлашћења Европске комисије и очува институционална равнотежа унутар Уније.

„Политико“ је 7. октобра објавио да је више европских дипломата довело у питање приједлоге Урсуле фон дер Лајен о успостављању „протокола за ванредне безбједносне ситуације“ и формирању Европског савјета за безбједност.

Дипломате су упозориле да би за спровођење обје иницијативе могли да буду потребни мјесеци, као и да би оне могле да дуплирају механизме који већ постоје у Европској унији.

„Веома смо забринути због протокола за ванредне безбједносне ситуације“, изјавио је један од дипломата.

Он је подсјетио да Европска унија већ располаже инструментима за реаговање у кризним ситуацијама, који су своју ефикасност показали током пандемије вируса корона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Урсула фон дер Лајен

Европска унија

Европа

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