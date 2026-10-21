Цијене расту, а обичаји остају: Колико кошта одлазак на славу?

Аутор:Марија Милановић
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Колико вам новца треба за поклон кесу?
Промјене на глобалном нивоу рефлектовале су се на цијели свијет, а са њима као и увијек дошла су и поскупљења.
Колико је новца потребно да се спремите за славу, а колико да одете неком у госте, зависи, али у просјеку ради се о минимално 50 КМ.
Уколико сте некоме кренули на славу, рођендан или неко друго окупљање за флашу пића, кафу, шећер и можда неко воће или још неку чоколаду за најмлађе, уколико будете имали среће даћете 50 КМ, а уколико не будете тражили оне најјефтиније опције, рачун на каси ће вас шокирати.
„Остаје нада да неће доћи до повећања цијене електричне енергије и да ће све остати како је за сада речено и да ће хидропотенцијал и све ово што очекујемо у наредном периоду бити повољније и да неће доћи до драстичног повећања електричне енергије јер свједоци смо да ако електрична енергија поскупи привредним друштвима то се и те како онда одражава и на грађане“, рекла је за АТВ Муриса Марић, извршни директор Удружења потрошача „ДОН“, Приједор.
Како Марићева наводи грађани ће осјетити промјене у потрошачкој корпи те уколико у марту дође до поскупљења и грађанима, те промјене ће изазвати ланчану реакцију јер сва предузећа зависна од електричне енергије повећаће своје цијене.
„Дакле, никад не иде једно повећање само, него, повећава се и све остало и мислим да овај сам по себи је већ потежак јер имамо много обавеза и то ће само по себи отежати ствари. Прича о повећању цијене електричне енергије видимо да је изазвала бурне реакције међу грађанима јер се сви плаше тих повећања“, поручује Марићева.
Поклон и није увијек обавезан, али пошто смо ми робови навика, те како каже Марићева сами себи смо на неки начин наметнули ову обавезу, неопходно је у том случају и издвојити новац.
„Навикли смо да не идемо празних руку неком домаћину, тако да данас, било шта, флаша вина, пола килограма кафе, шећер, нека бомбоњера па ако имамо тамо и неку дјецу, онда иду и чоколаде и то зна отићи далеко више од 50 марака, уколико не купујемо оне најјефтиније производе“, говори Марићева.
Према њеним ријечима, примјетно је да сва поменута поскупљења утицала су и на кафу, чија цијена за пола килограма одавно је прешла 10 КМ, а кафа је као производ неизбјежна од поклона, свакодневнице и као таква је највише поскупила.
„Ту су апсолутно и сви кондиторски производи, који су већином из увоза и због тога скупљи. Данас и неку флашу најобичнијег вина нећемо наћи испод 10 КМ. На њих не обраћамо можда сваки дан пажњу, али када дођу ове светковине, свакако да ћемо видјети како те цијене заправо стоје и како се изнијети с њима“, говори Марићева.
Актуелна тема у БиХ јесте просјечна, минимална и плата сам по себи те, како Марићева каже једна плата не може покрити ни трећину потрошачке корпе.
„Овдје имамо тај проблем да се у току мјесеца нечега требамо одрећи како би се задовољиле неке друге потребе. Тако да је данас све дискутабилно и мислим да се данас свака марка важе и у шта ћемо је употријебити овај мјесец. Међутим, свједоци смо управо тих промјена. Биле су задушнице, иду славе и то цвијеће које се носи на гробље данас нисте нашли испод 10 КМ“, говори Марићева.
Да би се успјело изаћи на крај с трошковима током мјесеца, неопходно је јако добро планирати, а да би задовољила потребе и издатке тренутна плата треба бити далеко већа.
Без плана се у мјесец не може улазити посебно породица гдје живе и дјеца, којима је потребна одјећа, ствари за школу, рачуни, храна, кредити па на крају и одласци на догађаје попут рођендана, свадби, слава па и сахрана.
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