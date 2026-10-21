У Српској рођене 24 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, од којих 11 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, затим у Приједору пет, Бијељини и Невесињу по двије, Добоју, Зворнику, Градишци по једна беба.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и седам дјечака, Приједору четири дјевојчице и дјечак, Бијељини и Невесињу по два дјечака, Добоју и Градишци по једна дјевојчица, Зворнику дјечак.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Требињу и Источном Сарајеву.
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