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У Српској рођене 24 бебе

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21.10.2026 07:56

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Слатка беба у бијелој одјећи, изненађеног израза лица, у затвореном простору.
Фото: pexels/Alexander Mass

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, од којих 11 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, затим у Приједору пет, Бијељини и Невесињу по двије, Добоју, Зворнику, Градишци по једна беба.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и седам дјечака, Приједору четири дјевојчице и дјечак, Бијељини и Невесињу по два дјечака, Добоју и Градишци по једна дјевојчица, Зворнику дјечак.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Требињу и Источном Сарајеву.

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рођене бебе

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