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Припремите се за промјену: Ево када се сат враћа уназад

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21.10.2026 07:29

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сат будилник вријеме аларм буђење помјерање сата
Фото: Pexels/ Towfiqu barbhuiya

Зимско рачунање времена у Босни и Херцеговини и већини Европе почиње у ноћи између суботе и недјеље, 24. и 25. октобра. У недјељу у три сата ујутро казаљке се враћају на два сата, што значи да добијамо један сат сна више.

Сат ће се помјерити са три на два часа ујутру, што значи да ћемо те ноћи спавати сат времена дуже. Иако се промјена најчешће доживљава као прилика за додатни сат одмора, она истовремено доноси и ранији залазак сунца, па ће дани дјеловати краће.

Прелазак на зимско рачунање времена значи да ће јутра бити свјетлија, док ће се мрак увече спуштати раније. Промјена може утицати и на свакодневне навике, нарочито на распоред спавања, радне обавезе и активности током дана.

Зашто се помјера сат?

Помјерање сата уведено је с циљем бољег усклађивања дневних активности са природним свјетлом. Током зимског рачунања времена сат се враћа уназад, док се у прољеће поново помјера унапријед како би се више дневног свјетла искористило у вечерњим часовима.

Иако се годинама води расправа о томе да ли би требало укинути сезонско помјерање сата, промјена времена и даље је на снази у БиХ и већем дијелу Европе.

На љетно рачунање времена поново ћемо прећи у недјељу, 28. марта 2027. године, када ће се казаљке у 2.00 часа помјерити на 3.00 часа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

помјерање сата

зимско рачунање времена

Босна и Херцеговина

зима

Спавање

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