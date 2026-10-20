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Гранична полиција Њемачке од држављанина БиХ одузела десетине хиљада евра

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20.10.2026 22:45

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Припадници Граничне полицијске инспекције Пасау заплијенили су у суботу, 17. октобра 2026. године, од држављанина БиХ готовину у износу од неколико десетина хиљада евра.

Новац је пронађен током контроле возила на савезном ауто-путу А3, а контрола је спроведена у склопу циљане акција на подручју Пасауа у Доњој Баварској.

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Како медији преносе, око 16 часова полицајци су зауставили и контролисали аутомобил марке Мерцедес у којем су се налазила двојица мушкараца, оба стара 31 годину.

Према наводима полиције, један је држављанин БиХ, док други има двојно, њемачко-мароканско држављавнство.

Новац био у обичној кеси

Приликом претреса возила службеници су пронашли обичну, пластичну кесу са готовином у износу од неколико десетина хиљада евра.

Како нису могли да дају увјерљиво објашњење о поријеклу новца, готовина је привремено одузета, преносе Независне.

Након завршетка криминалистичко-полицијских мјера, двојица осумњичених су пуштена на слободу.

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Даљу истрагу, нарочито у вези са поријеклом новца, води специјализовано одјељење криминалистичке полиције у Пасау.

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Тагови :

Њемачка

Држављанин БиХ

Полиција

новац

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