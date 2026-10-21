Трампова администрација опозвала више од 300.000 виза

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Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа опозвала је више од 300.000 америчких виза током његовог другог мандата, саопштио је данас Стејт департмент.
Портпарол Стејт департмента Томи Пигот написао је у објави на Иксу да је Трампова администрација опозвала више виза и то бржим темпом "него било која администрација у историји", као и да администрација има нулту толеранцију према странцима који крше закон, врше преваре или подривају националну безбједност.
Трамп је у више наврата говорио да су његов обрачун са имиграцијом и акција масовних депортација усмјерени на "побољшање домаће безбедности".
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Активисти за људска права поручују да ова кампања крши правну процедуру и право на слободу говора, као и да је створила небезбједно окружење, посебно за етничке мањине које су изразиле забринутост због расног профилисања.
Трампова администрација је увела и строжу проверу профила на друштвеним мрежама имиграната и подносилаца захтјева за визу.
Активисти за људска права наводе да влада користи разлоге националне безбједности како би "циљала критичаре власти".
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