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Трампова администрација опозвала више од 300.000 виза

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21.10.2026 10:47

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа опозвала је више од 300.000 америчких виза током његовог другог мандата, саопштио је данас Стејт департмент.

Портпарол Стејт департмента Томи Пигот написао је у објави на Иксу да је Трампова администрација опозвала више виза и то бржим темпом "него било која администрација у историји", као и да администрација има нулту толеранцију према странцима који крше закон, врше преваре или подривају националну безбједност.

Трамп је у више наврата говорио да су његов обрачун са имиграцијом и акција масовних депортација усмјерени на "побољшање домаће безбедности".

Доналд Трамп

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Активисти за људска права поручују да ова кампања крши правну процедуру и право на слободу говора, као и да је створила небезбједно окружење, посебно за етничке мањине које су изразиле забринутост због расног профилисања.

Трампова администрација је увела и строжу проверу профила на друштвеним мрежама имиграната и подносилаца захтјева за визу.

Активисти за људска права наводе да влада користи разлоге националне безбједности како би "циљала критичаре власти".

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Таг :

Доналд Трамп

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