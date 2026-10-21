Први танкер из Русије са дизелом сутра креће за Америку

Аутор:АТВ редакција
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Први танкер са 40.000 тона руског дизел-горива кренуће сутра у САД, а потписивање уговора је у завршној фази, изјавио је замјеник руског премијера Александар Новак.
"Први танкер би требао да напусти луку сутра", рекао је Новак новинарима.
Он је нагласио да ће Русија задовољити потребе САД у оквиру својих могућности.
Према његовим ријечима, снабдијевање других земаља дизел-горивом зависиће од могућности руских рафинерија, преноси Срна.
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