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Први танкер из Русије са дизелом сутра креће за Америку

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21.10.2026 11:24

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Први танкер из Русије са дизелом сутра креће за Америку
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Први танкер са 40.000 тона руског дизел-горива кренуће сутра у САД, а потписивање уговора је у завршној фази, изјавио је замјеник руског премијера Александар Новак.

"Први танкер би требао да напусти луку сутра", рекао је Новак новинарима.

Он је нагласио да ће Русија задовољити потребе САД у оквиру својих могућности.

Према његовим ријечима, снабдијевање других земаља дизел-горивом зависиће од могућности руских рафинерија, преноси Срна.

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Тагови :

танкер

Дизел цијена

Русија

Америка

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