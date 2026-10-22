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Надалу било непријатно пред Маријем: Једна просторија открила зашто

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22.10.2026 12:52

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Надалу било непријатно пред Маријем: Једна просторија открила зашто
Фото: Printscreen/Youtube

Бивши тенисер Енди Мари активан је на Јутјубу гдје води канал са братом Џејмијем. У циљу промоције, посјетио је Мајорку, гдје га је позвао Рафа Надал да обиђе његову тениску академију.

Мари је имао прилику да обиђе велики музеј Рафе Надала гдје су изложени његови рекети, опрема, знојнице и пехари. Велики комплекс који се налази на његовој академији поред 48 тенских терена обухвата и собу "Велике тројке". Управо ту је дошло до једне занимљиве сцене.

Надалов сарадник пришао је Ендију и готово стидно му рекао да је Рафи непријатно због наредне просторије коју ће обићи.

"Рафа не жели да ти каже, али, непријатно му је јер имамо собу о "Великој тројци". Знам да је то теби уреду, али он ми је то рекао, јер није била његова одлука", рекао је сарадник Ендију, на шта је тенисер одговорио опуштено "Ма у реду је".

Енди Мари је у почетку важио за конкурента Новака Ђоковића, Рафаела Надала и Роџера Федерера. Међутим, повреде су га зауставиле у већем походу. Иако је провео неко вријеме као први на АТП листи, са три освојена Гренд слема прича о "Великој четворци" је брзо постала прича о Ђоковићу, Надалу и Федереру.

Мари је током посјете одиграо и ревијални меч пред публиком на академији Рафаела Надала.

Академија која је смјештена на Мајорци осим богате понуде и луксузног програма није баш за свачији џеп. За годину дана боравка потребно је издвојити од 52 ди 63 хиљаде евра. У то су укључени смјештај, храна, тренинзи, као и школовање.

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Тагови :

Рафаел Надал

Endi Mari

тенис

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