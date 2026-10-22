Logo

На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

22.10.2026 14:06
На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи
Фото: атв

У новом издању емисије „На глобалном плану” доносимо информације у жижи јавности Европе и свијета.

Револуција у Француској: Полицијски час, сукоби демонстраната и полиције, уништавање имовине и пљачке.

Француска се спрема за нове демонстрације - власт најављује промјену тактике, грађани незадовољни.

Разговарамо са Бојаном Кондић Панић, шефом Представништва Републике Српске у Француској.

Шпанија и Француска у борби са поплавама. Критично и на Криму и у Мексику.

Један од највећих и најпознатијих фестивала обасјао Берлин, а медвјед прошетао библиотеком у Калифорнији.

Од актуелних дешавања и глобалних изазова до занимљивих разговора и прича које привлаче пажњу јавности „На глобалном плану ” доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану ” четвртком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

На глобалном плану

Инес Ђанковић

Више из рубрике

Битно: Привреда Републике Српске

Емисије

Битно: Привреда Републике Српске

1 ч

0
АТВ Интервју: Биљана Гутић Бјелица

Емисије

АТВ Интервју: Биљана Гутић Бјелица

23 ч

0
Без плана: Бунт генерације З против неједнакости или план за промјену власти?

Емисије

Без плана: Бунт генерације З против неједнакости или план за промјену власти?

1 д

0
Бизнис план: Тржишне прилике, цијене некретнина и нове навике купаца

Емисије

Бизнис план: Тржишне прилике, цијене некретнина и нове навике купаца

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

22

Вирус за који се вјеровало да не заражава људе однио живот у Француској

14

06

На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

14

00

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

13

56

ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

13

49

Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима