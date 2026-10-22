На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

Извор:
АТВ
У новом издању емисије „На глобалном плану” доносимо информације у жижи јавности Европе и свијета.
Револуција у Француској: Полицијски час, сукоби демонстраната и полиције, уништавање имовине и пљачке.
Француска се спрема за нове демонстрације - власт најављује промјену тактике, грађани незадовољни.
Разговарамо са Бојаном Кондић Панић, шефом Представништва Републике Српске у Француској.
Шпанија и Француска у борби са поплавама. Критично и на Криму и у Мексику.
Један од највећих и најпознатијих фестивала обасјао Берлин, а медвјед прошетао библиотеком у Калифорнији.
Од актуелних дешавања и глобалних изазова до занимљивих разговора и прича које привлаче пажњу јавности „На глобалном плану ” доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
„На глобалном плану ” четвртком у 20 часова и 10 минута.
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