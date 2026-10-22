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Сутра промјена времена, ево шта кажу метеоролози

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22.10.2026 14:45

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Мапа БиХ вријеме
Фото: БХ Метео

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме уз постепено наоблачење, које ће се током дана ширити од запада ка свим крајевима.

Јутро ће бити ведро и прохладно, око ријека и по котлинама магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу 12, у вишим предјелима нула степени Целзијусових. Максимална од 14 до 20, у вишим предјелима 11 степени.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана јужних смјерова, док се увече на сјеверу очекује појачан, промјенљив вјетар источних смјерова.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, повремено са слабом кишом или локалним пљусковима, преноси Срна.

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