Сутра промјена времена, ево шта кажу метеоролози

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме уз постепено наоблачење, које ће се током дана ширити од запада ка свим крајевима.
Јутро ће бити ведро и прохладно, око ријека и по котлинама магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу 12, у вишим предјелима нула степени Целзијусових. Максимална од 14 до 20, у вишим предјелима 11 степени.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана јужних смјерова, док се увече на сјеверу очекује појачан, промјенљив вјетар источних смјерова.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, повремено са слабом кишом или локалним пљусковима, преноси Срна.
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