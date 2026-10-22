Logo

Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.10.2026 13:49

Коментари:

0
Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Неповољне хидролошке прилике и мали дотоци воде утичу на рад хидроелектрана, али производња електричне енергије мора бити усклађена и са захтјевима заштите животне средине. У Хидроелектрани „Вишеград“ за такве ситуације предвиђен је посебан режим рада.

Како су за АТВ појаснили из „Хидроелектрана на Дрини“, режим малих вода наступа када је доток у језеро ХЕ „Вишеград“ мањи или једнак 150 кубних метара у секунди.

У тим условима посебна пажња посвећује се оптималном коришћењу расположивог хидроенергетског потенцијала, али и обезбјеђивању најповољнијих услова тока Дрине кроз Вишеград.

Руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине Дарко Фргања објашњава да је у таквим околностима значајан и начин рада ХЕ „Бајина Башта“.

Потребно је да ова хидроелектрана ради са што вишим нивоом горње воде и што мањим колебањима нивоа акумулационог језера, од једног до два метра у нормалном режиму.

Таквим начином рада обезбјеђују се услови за нормално функционисање ХЕ „Вишеград“ и ХЕ „Бајина Башта“, у складу са потребама електроенергетских система ЕРС-а и ЕПС-а, уз вођење рачуна о току Дрине кроз Вишеград и заштити моста на Дрини.

Када се ниво доње воде ХЕ „Вишеград“, односно акумулације ХЕ „Бајина Башта“, налази између кота 290,20 и 287 метара надморске висине, ХЕ „Вишеград“ није обавезна да континуирано испушта воду за потребе биолошког минимума.

Међутим, у случајевима снижења коте максималног успора ХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Вишеград“ обавезна је да испушта еколошки минимум од 48,60 кубних метара воде у секунди.

Уколико ниво доње воде ХЕ „Вишеград“ падне испод коте 287 метара надморске висине, ова хидроелектрана обавезна је да континуирано испушта најмање 48,60 кубних метара воде у секунди, како би се обезбиједио биолошки минимум.

Према погонском упутству, ХЕ „Бајина Башта“ по правилу се не ангажује испод коте 287 метара, осим у периоду великих вода или према претходно усаглашеном плану.

Еколошки минимум од 48,60 кубних метара воде у секунди утврђен је у складу са новим хидролошким низом и процјеном еколошки прихватљивог протока ријеке Дрине на преградном профилу ХЕ „Вишеград“, коју је у фебруару 2022. године израдио Завод за водопривреду из Бијељине.

На тај начин рад хидроелектране у условима малих вода регулисан је посебним погонским упутством, којим се усклађују потребе производње електричне енергије и обавезе очувања ријечног екосистема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ХЕ Вишеград

ХЕ на Дрини

водостај

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у наступну посјету новименованог амбасадора Француске у БиХ, Кевина Тулијеа (Kévin Thuillier).

Република Српска

Минић са амбасадором Француске Тијеом о имплементацији изборних резултата у Српској

1 ч

0
премијер Републике Српске

Република Српска

Минић: Настављамо да јачамо заштиту од пожара у Српској

1 ч

0
Драган Калинић, посланик првог сазива и некадашњи предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Република Српска

Калинић: Оснивање Скупштине српског народа историјски потез

1 ч

0
Влада Републике Српске сједница

Република Српска

"Шуме Српске" се задужују за 55 милиона КМ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

22

Вирус за који се вјеровало да не заражава људе однио живот у Француској

14

06

На глобалном плану: Немири и поплаве у Европи

14

00

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

13

56

ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

13

49

Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима