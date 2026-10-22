Шта се дешава када Дрина остане без довољно воде: ХЕ Вишеград има посебан режим рада

Аутор:АТВ редакција
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Неповољне хидролошке прилике и мали дотоци воде утичу на рад хидроелектрана, али производња електричне енергије мора бити усклађена и са захтјевима заштите животне средине. У Хидроелектрани „Вишеград“ за такве ситуације предвиђен је посебан режим рада.
Како су за АТВ појаснили из „Хидроелектрана на Дрини“, режим малих вода наступа када је доток у језеро ХЕ „Вишеград“ мањи или једнак 150 кубних метара у секунди.
У тим условима посебна пажња посвећује се оптималном коришћењу расположивог хидроенергетског потенцијала, али и обезбјеђивању најповољнијих услова тока Дрине кроз Вишеград.
Руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине Дарко Фргања објашњава да је у таквим околностима значајан и начин рада ХЕ „Бајина Башта“.
Потребно је да ова хидроелектрана ради са што вишим нивоом горње воде и што мањим колебањима нивоа акумулационог језера, од једног до два метра у нормалном режиму.
Таквим начином рада обезбјеђују се услови за нормално функционисање ХЕ „Вишеград“ и ХЕ „Бајина Башта“, у складу са потребама електроенергетских система ЕРС-а и ЕПС-а, уз вођење рачуна о току Дрине кроз Вишеград и заштити моста на Дрини.
Када се ниво доње воде ХЕ „Вишеград“, односно акумулације ХЕ „Бајина Башта“, налази између кота 290,20 и 287 метара надморске висине, ХЕ „Вишеград“ није обавезна да континуирано испушта воду за потребе биолошког минимума.
Међутим, у случајевима снижења коте максималног успора ХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Вишеград“ обавезна је да испушта еколошки минимум од 48,60 кубних метара воде у секунди.
Уколико ниво доње воде ХЕ „Вишеград“ падне испод коте 287 метара надморске висине, ова хидроелектрана обавезна је да континуирано испушта најмање 48,60 кубних метара воде у секунди, како би се обезбиједио биолошки минимум.
Према погонском упутству, ХЕ „Бајина Башта“ по правилу се не ангажује испод коте 287 метара, осим у периоду великих вода или према претходно усаглашеном плану.
Еколошки минимум од 48,60 кубних метара воде у секунди утврђен је у складу са новим хидролошким низом и процјеном еколошки прихватљивог протока ријеке Дрине на преградном профилу ХЕ „Вишеград“, коју је у фебруару 2022. године израдио Завод за водопривреду из Бијељине.
На тај начин рад хидроелектране у условима малих вода регулисан је посебним погонским упутством, којим се усклађују потребе производње електричне енергије и обавезе очувања ријечног екосистема.
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