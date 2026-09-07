Новак Ђоковић објавио вијест која ће одушевити све: "Одлучио сам да..."

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер, Новак Ђоковић нажалост је доста рано испао на УС Опену, пошто је већ у првој рунди поражен од Маријана Навонеа из Аргентине у пет сетова након доста проблема медицинске природе.
Он се већ у међувремену вратио у Србију, гдје поново пуни батерије за предстојеће изазове, а како је објављено, ускоро би требало да наступи на Мастерсу у Пекингу. Ипак, многи су се уплашили за будућност каријере српског тенисера.
Односно, многи су се забринули да би ускоро могао да услиједи и крај када је наступ Новака на великим турнирима, мада је он више пута наглашавао да му је главни циљ да заврши каријеру на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028. године.
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И како ствари стоје, Новак заиста стреми ка том циљу, пошто је објавио вијести којима је одушевио све љубитеље тениса у Србији. Наиме, он ће и наредне сезоне, ако му здравље то буде допустило, наступити на свим Гренд слем турнирима.
"Одлучио сам да играм пуну сезону на Гренд слемовима наредне сезоне", рекао је Ђоковић, па наставио:
"Гренд слемови су Грен слемови. Они су другачији од осталих турнира, они су темељ нашег спорта и најважнији турнири које имамо. Мада, мислим да имам више шанси сада када играмо на турнирима у три сета. Можда би турнири и Мастерси у двије седмице сада били бољи за мене", додао је Новак.
(Телеграф)
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