Logo

Драма у Њујорку: Ива Јовић режирала спектакл

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.09.2026 08:59

Коментари:

0
Драма у Њујорку: Ива Јовић режирала спектакл
Фото: Tanjug / AP / Frank Franklin

Америчка тенисерка Ива Јовић пласирала се у осмину финала Ју-Ес опена.

Ива Јовић је са 2:1 у сетовима побиједила Александру Ијалу и пласирала се у осмину финала Ју-Ес опена.

Сјајан меч у Њујорку завршен је побједом америчке играчице српског поријекла, а њена наредна противница биће сународница Кори Коко Гоф.

Јовићева је побиједила Ијалу за три сата и три минута, а по сетовима је било 7:5, 3:6, 7:5 на стадиону Артур Еш.

Први сет је Американка добила послије сат времена и два минута игре, а све је могло бити много брже готово јер је Ива имала дупли брејк и предност од 4:1.

Успјела је Филипинка да се врати у живот и Ијала изједначава на 4:4 дуплим брејком. Слиједе три брејка заредом гдје нико није могао да профитира на свом сервису и онда Ива Јовић узима ствар у своје руке, па добија први сет.

Други је припао Ијали и то доста лакше, да би Филипинка направила брејк већ у првом гему трећег сета и потврдила га за рано вођство од 2:0.

Јовић је узвратила брејком два гема касније, а од тог тренутка услиједила је борба испраћена громогласним реакцијама испуњеног стадиона Артур Еш.

Након што је Јовић дуплом сервис грешком поклонила Ијали брејк у одлучујућем сету, Александра је без изгубљеног поена освојила свој сервис-гем и повела са убједљивих 4:2.

Међутим, то вођство није дуго трајало. Јовић је освојила наредни гем послије двије изједначене ситуације, а затим изједначила резултат прецизним винером након Ијалиног сервиса. Послије винера из волеја из трка којим је повела са 5:4, Јовић је у наредном гему добила прву меч-лопту, али је њен бекхенд завршио у мрежи.

Након што је Ијала освојила гем на свој сервис, Јовић је поново преузела вођство, 6:5, асом при резултату 40:15.

У посљедњем гему, на другој меч-лопти Јовић, Ијала је послала форхенд у мрежу, а 18-годишња Американка пала је на терен од олакшања и исцрпљености. Када је устала, Ијала је већ била на својој страни терена, гдје је услиједио загрљај и честитке након меча.

Јовић је била одлична на мрежи, освојивши 12 од 15 поена, а забиљежила је 44 винера уз 27 неизнуђених грешака.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ива Јовић

УС Опен

тенис

Њујорк

Коментари (0)

Више из рубрике

Сестре Вилијамс поражене на Ју-ес опену

Тенис

Сестре Вилијамс поражене на Ју-ес опену

23 ч

0
Новак Ђоковић

Тенис

Шокантне тврдње легендарних Американаца о Ђоковићу уздрмале тениски свијет!

1 д

0
Арина Сабаленка заиграла у прозирној хаљини: Кога браге шта други мисле?

Тенис

Арина Сабаленка заиграла у прозирној хаљини: Кога браге шта други мисле?

3 д

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Тенис

Ђоковић проговорио о здравственом стању након мука на УС опену

4 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Детаљи трагедије у којој је погинуло дијете (7): Малишан возио квад па се преврднуо

12

36

У саобраћајној несрећи на Зелена Зеленортским Острвима погинуло 25 путника

12

17

"Мог тату је ујео комарац, а већ сутрадан није могао да хода ни да говори": Ћерка описала велику драму

12

05

Иран упозорио САД: Правила игре у рату су се промијенила

12

04

Монструм: Силовао дјечака од 14 година, па прогонио дјевојку у Портсмуту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима