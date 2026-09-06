Драма у Њујорку: Ива Јовић режирала спектакл

Аутор:АТВ редакција
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Америчка тенисерка Ива Јовић пласирала се у осмину финала Ју-Ес опена.
Ива Јовић је са 2:1 у сетовима побиједила Александру Ијалу и пласирала се у осмину финала Ју-Ес опена.
Сјајан меч у Њујорку завршен је побједом америчке играчице српског поријекла, а њена наредна противница биће сународница Кори Коко Гоф.
Јовићева је побиједила Ијалу за три сата и три минута, а по сетовима је било 7:5, 3:6, 7:5 на стадиону Артур Еш.
Први сет је Американка добила послије сат времена и два минута игре, а све је могло бити много брже готово јер је Ива имала дупли брејк и предност од 4:1.
Успјела је Филипинка да се врати у живот и Ијала изједначава на 4:4 дуплим брејком. Слиједе три брејка заредом гдје нико није могао да профитира на свом сервису и онда Ива Јовић узима ствар у своје руке, па добија први сет.
Други је припао Ијали и то доста лакше, да би Филипинка направила брејк већ у првом гему трећег сета и потврдила га за рано вођство од 2:0.
Јовић је узвратила брејком два гема касније, а од тог тренутка услиједила је борба испраћена громогласним реакцијама испуњеног стадиона Артур Еш.
Након што је Јовић дуплом сервис грешком поклонила Ијали брејк у одлучујућем сету, Александра је без изгубљеног поена освојила свој сервис-гем и повела са убједљивих 4:2.
Међутим, то вођство није дуго трајало. Јовић је освојила наредни гем послије двије изједначене ситуације, а затим изједначила резултат прецизним винером након Ијалиног сервиса. Послије винера из волеја из трка којим је повела са 5:4, Јовић је у наредном гему добила прву меч-лопту, али је њен бекхенд завршио у мрежи.
Након што је Ијала освојила гем на свој сервис, Јовић је поново преузела вођство, 6:5, асом при резултату 40:15.
У посљедњем гему, на другој меч-лопти Јовић, Ијала је послала форхенд у мрежу, а 18-годишња Американка пала је на терен од олакшања и исцрпљености. Када је устала, Ијала је већ била на својој страни терена, гдје је услиједио загрљај и честитке након меча.
Јовић је била одлична на мрежи, освојивши 12 од 15 поена, а забиљежила је 44 винера уз 27 неизнуђених грешака.
(б92)
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