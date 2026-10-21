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Нермин Никшић и Рамо Исак саслушани у Тужилаштву

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21.10.2026 14:15

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Нермин Никшић и Рамо Исак саслушани у Тужилаштву
Фото: Facebook

Предсједник Владе Федерације Босне и Херцеговине Нермин Никшић и федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак данас су испитани у Посебном од‌јелу Федералног тужилаштва за сузбијање корупције и организованог криминала (ПОСКОК), у својству осумњичених, потврђено је за "Аваз".

Из ПОСКОК-а су за "Аваз" казали да су одређена лица испитана у својству осумњичених у овом предмету, а како незванично сазнају, ријеч је управо о Никшићу и Исаку који су раније тражили одгоду саслушања како би се додатно припремили.

Афера „Спенгавање“ избила је у октобру 2025. године, након што су у јавност доспјеле поруке из мобилног телефона тадашњег вршиоца дужности директора Федералне управе полиције (ФУП) Вахидина Муњића. У средишту афере нашли су се премијер ФБиХ Нермин Никшић, његови сарадници и високи полицијски функционери. Назив афере потиче из преписке у којој Никшић говори о „спенгавању“, односно хапшењу особа осумњичених за криминал у јавном предузећу „Аутоцесте ФБиХ“.

Нермин Никшић

Хроника

Никшић и Исак на испитивању због афере "Спенгавање"

Спорне преписке отвориле су сумњу да су поједини функционери користили политички утицај за запошљавање и унапређење подобних кадрова у полицији и другим јавним институцијама, али и за утицај на полицијске истраге. Према наводима истражилаца, комуникација је обухватала договоре о запошљавању по страначким и родбинским линијама, достављање питања кандидатима на конкурсима, као и размјену повјерљивих информација о истрагама. Посебно је спорна сумња да је Муњић прослиједио повјерљиви тужилачки документ који се односио на провјере против премијера Никшића.

Истрагу води Посебно одјељење Федералног тужилаштва за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала, познато као ПОСКОК, у предмету „Муњић и други“. Међу осумњиченима су, поред Муњића, полицијски службеник Мухамед Охрановић, бивша шефица кабинета премијера Аријана Хусеиновић-Ајановић и бивши директор Полицијске академије Ервин Мушиновић. Њима су раније изречене судске мјере забране због сумње на злоупотребу службеног положаја и трговину утицајем.

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Тагови :

Рамо Исак

Нермин Никшић

Тужилаштво БиХ

Афера Спенгавање

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