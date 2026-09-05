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Сестре Вилијамс поражене на Ју-ес опену

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05.09.2026 12:52

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Сестре Вилијамс поражене на Ју-ес опену
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Чувене сестре Вилијамс, Серена и Венус вратиле су се на УС опен, гдје су наступиле у дублу.

Ипак, оне су одмах завршиле такмичење, пошто су на старту турнира изгубиле од Хао-Чинг Чан и Маје Џоинт са 6:3, 6:7(6), 7:6(7).

Серина има 44, а Венус 46 година. Иако су до сада биле у пензији, противницима није било лако да славе у овом мечу.

У одлучујућем трећем сету најпре су пропустиле три брејк прилике при резултату 4:4, а потом су у тај-брејку испустиле предност од 0:5.

Упркос поразу, лијепо је видети да се велике шампионке и даље такмиче иако су у петој деценији живота.

Чинг Чан и Џоин ће у другом колу УС опена играти против Николе Фосе Хуерго и Тамаре Корпач.

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Тагови :

УС Опен

Венус Вилијамс

Серена Вилијамс

тенис

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