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Ђоковић пропустио прилику да заради рекордан новац

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09.09.2026 11:58

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Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Овогодишњи УС Опен даје рекордан наградни фонд за тенисере. Новак Ђоковић, најбољи српски тенисер, пропустио је прилику да заради 5.500.000 долара.

Бен Шелтон је у среду ујутру избацио Карлоса Алкараза у пет сетова резултатом 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7) у четвртфиналу и на тај начин инкасирао 1.450.000 долара.

Побједник посљедњег гренд слема у сезони зарадиће чак 5.500.000 долара.

Укупни наградни фонд на УС Опену 2026. износи рекордних 108 милиона долара.

То је за 20 одсто више него прошле године, а и тада је већ био рекорд. Тиме је ово највећи наградни фонд у историји гренд слем турнира и професионалног тениса.

Новак Ђоковић, најбољи српски тенисер, поражен је у првој рунди од Маријана Навонеа у пет сетова, резултатом 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Имао је Новак много проблема на том мечу, и остаје жал што није могао више, поготово због чињенице да Јаник Синер ни не учествује, и да је Алкаразу ово био први турнир послије дужег времена.

Наградни фонд на УС Опену 2026. године у доларима

Побједник: 5.500.000 (повећање од 10% у односу на 5 милиона $ 2025.)

Финалиста: 2.800.000

Полуфиналисти: 1.450.000

Четвртфиналисти: 780.000

Осмина финала (Р16): 480.000

Треће коло (Р32): 290.000

Друго коло (Р64): 190.000

Прво коло (Р128): 140.000 (повећање од око 27% у односу на претходну годину)

Квалификације: од 32.000 (1. коло) до 66.000 (3. коло).

Ово су награде искључиво за сингл турнир.

(Нова)

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Тагови :

УС Опен

Новак Ђоковић

тенис

Зарада

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