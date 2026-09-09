Ђоковић пропустио прилику да заради рекордан новац

Аутор:АТВ редакција
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Овогодишњи УС Опен даје рекордан наградни фонд за тенисере. Новак Ђоковић, најбољи српски тенисер, пропустио је прилику да заради 5.500.000 долара.
Бен Шелтон је у среду ујутру избацио Карлоса Алкараза у пет сетова резултатом 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7) у четвртфиналу и на тај начин инкасирао 1.450.000 долара.
Побједник посљедњег гренд слема у сезони зарадиће чак 5.500.000 долара.
Укупни наградни фонд на УС Опену 2026. износи рекордних 108 милиона долара.
То је за 20 одсто више него прошле године, а и тада је већ био рекорд. Тиме је ово највећи наградни фонд у историји гренд слем турнира и професионалног тениса.
Новак Ђоковић, најбољи српски тенисер, поражен је у првој рунди од Маријана Навонеа у пет сетова, резултатом 7:6(5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Имао је Новак много проблема на том мечу, и остаје жал што није могао више, поготово због чињенице да Јаник Синер ни не учествује, и да је Алкаразу ово био први турнир послије дужег времена.
Побједник: 5.500.000 (повећање од 10% у односу на 5 милиона $ 2025.)
Финалиста: 2.800.000
Полуфиналисти: 1.450.000
Четвртфиналисти: 780.000
Осмина финала (Р16): 480.000
Треће коло (Р32): 290.000
Друго коло (Р64): 190.000
Прво коло (Р128): 140.000 (повећање од око 27% у односу на претходну годину)
Квалификације: од 32.000 (1. коло) до 66.000 (3. коло).
Ово су награде искључиво за сингл турнир.
(Нова)
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