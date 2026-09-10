"За једнократну помоћ ђацима и студентима 19,7 милиона КМ"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:17
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је данас да је обезбијеђено 19,7 милиона КМ за исплату једнократне помоћи за ђаке и студенте у Српској.
"Новац може одмах бити исплаћен. Средства су обезбијеђена из постојећих резерви", рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци.
Она је навела да подаци које дају родитељи за исплату новца не могу бити злоупотријебљени.
Када је ријеч о давању гаранција Владе Српске, Видовићева је навела да је Влада то урадила за руднике и термоелектране у Гацку и у Угљевику, као и за општину Соколац.
"За Гацко је дата гаранција од 20.300.000 КМ, а за Соколац 1,2 милиона. Пазимо на ограничење за гаранције које износи 15 одсто БДП-а, а наш ниво тренутно јесте 8,9 одсто", рекла је Видовићева, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч9
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
06
16
01
15
56
15
55
15
53
Тренутно на програму