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"За једнократну помоћ ђацима и студентима 19,7 милиона КМ"

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10.09.2026 13:50

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17
Студенти
Фото: ATV

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је данас да је обезбијеђено 19,7 милиона КМ за исплату једнократне помоћи за ђаке и студенте у Српској.

"Новац може одмах бити исплаћен. Средства су обезбијеђена из постојећих резерви", рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци.

Она је навела да подаци које дају родитељи за исплату новца не могу бити злоупотријебљени.

Када је ријеч о давању гаранција Владе Српске, Видовићева је навела да је Влада то урадила за руднике и термоелектране у Гацку и у Угљевику, као и за општину Соколац.

"За Гацко је дата гаранција од 20.300.000 КМ, а за Соколац 1,2 милиона. Пазимо на ограничење за гаранције које износи 15 одсто БДП-а, а наш ниво тренутно јесте 8,9 одсто", рекла је Видовићева, преноси Срна.

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Тагови :

Зора Видовић

Једнократна помоћ ученицима

Једнократна помоћ

Влада Републике Српске

Министарство финансија

Коментари (17)

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