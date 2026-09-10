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Си Ђинпинг се огласио након тешке несреће, погинуло најмање 20 људи

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10.09.2026 13:50

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Предсједник Кине Си Ђинпинг на конгресу
Фото: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Теретни брод који је био усидрен ради поправке у кинеској луци захватио је пожар, при чему је погинуло најмање 20 људи, док се пет особа води као нестало, известили су у четвртак кинески државни медији.

Брод је био на поправци у компанији Beihai Shipbuilding Co. у луци Ћингдао, великом поморском чворишту на сјевероисточној кинеској обали.

Фотографија коју је објавила новинска агенција Синхуа идентификовала је брод као "Ocean Melody", који плови под заставом Либерије, према подацима сајта за праћење пловила VesselFinderm пеноси АП.

На броду су се налазиле укупно 42 особе, а њих 12 је безбедно евакуисано, објавила је Синхуа. Пет особа је повређено и пребачено у болницу, а њихово стање је стабилно.

Пожар је избио око 11 часова у четвртак, а угашен је до 14:30 сати по локалном времену. На снимцима објављеним на интернету виде се радници на броду који покушавају да угасе пожар.

Предсједник Кине Си Ђинпинг издао је "важна упутства" да се хитно спроведе спасавање несталих особа са брода, објавила је Синхуа, додајући да је премијер Ли Ћијанг позвао на спасавање људи који су "заробљени".

Си је такође позвао да се обезбеди да се "превентивне мере у потпуности спроводе" и да се "одлучно спријече велике и катастрофалне несреће", пише АП.

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Тагови :

Си Ђинпинг

Кина

несрећа

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