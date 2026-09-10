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Трамп очекује крај рата са Ираном тек након америчких избора

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10.09.2026 10:30

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да не вјерује да ће се рат са Ираном окончати прије америчких новембарских избора на средини мандата.

"Мислим да ће се рат завршити одмах након избора јер они више не могу да издрже", рекао је Трамп, говорећи о Техерану.

Он је на скупу републиканаца у Тексасу навео да је краткорочна економска штета оправдана зарад спречавања Техерана да развије нуклеарно оружје.

"Одмах након избора, цијене нафте ће нагло пасти. Мислим да ће то потрајати мало дуже од самих избора", истакао је Трамп.

Он је додао да Иран очајнички покушава да утиче на изборе, како би Американци добили неку слабу групу људи – алудирајући на демократе – која би их оставила на миру и дозволила им да имају нуклеарно оружје.

Техеран је у више наврата негирао да тежи развоју нуклеарног оружја.

Трамп се суочава са падом рејтинга и притиском унутар своје Републиканске странке да оконча рат са Ираном, наводи Би-Би-Си.

Избори на пола мандата у САД биће одржани 3. новембра ове године.

На изборима се бира комплетан Представнички дом Конгреса САД, односно свих 435 мјеста, око трећина Сената, 33 или 34 мјеста, као и гувернери у великом броју савезних држава, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

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Амерички избори

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