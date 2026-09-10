Адријана (22) требало да открије пол бебе за свој рођендан: Тај дан никад није дочекала

Аутор:АТВ редакција
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Адријана Хименез, млада мајка из Калифорније која је била у 16. недјељи трудноће и имала шестогодишњу ћерку, упуцана је у главу док је сједила у аутомобилу са сестром, која је такође погођена метком у врат.
Двадесетдвогодишња жена скинута је са апарата за одржавање живота у петак, након што је проглашена мождано мртвом.
"Скрхани смо. Још не можемо да вјерујемо да се ово догодило. Не желимо да прихватимо да Адријана више неће бити са нама", рекао је Леонардо Ајала, ујак жртве Адријане Хименез, у разговору за Law&Crime.
Хименез је од пуцњаве 23. августа била на апаратима за одржавање живота, након што је задобила "разорну прострелну рану главе", наводи се на страници ГоФаундМи коју је покренула њена породица.
Осумњичени за убиство пришао је аутомобилу у којем су се налазиле Хименез и њена сестра и отворио ватру на њих док су око 8 ујутру сједеле у уличици и чекале да се ослободи паркинг мјесто, саопштила је полиција.
Сестре су око 2 сата ујутру завршиле смјену у тајландском ресторану, гдје су радиле као куварице, а касније су изашле са двојицом рођака и дјечком Адријане Хименез, оцем њеног нерођеног дјетета. Хименез је била за воланом када су се вратили у свој стан и ушли у уличицу како би сачекали да се помјери аутомобил и ослободи мјесто за паркирање, наводи њена породица.
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Осумњичени, идентификован као 30-годишњи Валтер Франсиско Родригез Гарсија, покушао је да пуца и на Адријаниног дјечка, наводи полиција. Ухапшен је два дана касније.
"И даље желим да знам зашто је то урадио", рекао је ујак убијене дјевојке.
Гарсија се суочава са три оптужбе за покушај убиства, уз посебне тачке оптужнице да је лично и намјерно употребио ватрено оружје. Тужиоци су саопштили да очекују да ће оптужбе бити пооштрене сада када је Хименез скинута са апарата за одржавање живота.
"Њен рођендан је 11. септембра. Тог дана је требало да организују откривање пола њеног дјетета. Нажалост, и њена беба је преминула", рекао је Леонардо Ајала.
Говорећи о шестогодишњој ћерки Адријане Хименез, Ајала је рекао: "Најтеже је када знате да мала дјевојчица дозива маму и плаче за њом."
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Андријанина сестра је преживјела пуцњаву након што је метак који ју је погодио у врат за свега неколико центиметара промашио њене гласне жице, преноси Law&Crime.
"Љекар је рекао да би јој, да је метак погодио само неколико центиметара уназад, одузео живот", рекао је Ајала за тај лист.
Мотив пуцњаве за сада није саопштен.
(телеграф)
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